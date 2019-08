Jaguares XV ganó la Currie Cup

Los Jaguares XV se convirtieron este viernes en el primer equipo de rugby argentino en ganar una competición sudafricana al vencer 27-13 a los Griffons, en Potchefstroom, en la final de la First Division (segunda categoría) de la Currie Cup.

Con 27 integrantes de los Jaguares en el plantel de Los Pumas para el Mundial de Japón, la franquicia “Naranja” lució el talento de sus alternativas, un grupo de hombres con cualidades para unirse próximamente a los Jaguares en el Super Rugby, el torneo más importante del hemisferio Sur, en el que los argentinos fueron subcampeones esta temporada.

“Estamos realmente cansados, han sido un par de meses en Sudáfrica. Estamos muy contentos de llevarnos este bello trofeo a Argentina”, declaró uno de los protagonistas del equipo, Francisco Gorrisen.

“Fue un partido muy parejo y nos costó abrirlo. Pero se notó que estuvimos concentrados desde el principio. Logramos corregir los errores que cometimos, nos pudimos imponer en las formaciones físicas y ahí estuvo la diferencia”, apuntó sobre la final ante los Griffons.

Campeones e invictos

Los Jaguares XV, dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe, ganaron sus siete partidos de grupo, la semifinal y la final, con un total de 78 tries.

Además, Domingo Miotti fue elegido man of the match de la final de la Currie Cup First Division.

“Alcanzamos un gran logro. Nos propusimos esto al comienzo del torneo y alcanzamos el objetivo”, celebró Santiago Grondona.

Lautaro Bavaro, por su parte, expresó que “fue un partido difícil, con más intensidad que los anteriores. El equipo tuvo muchas ganas y mostró a qué vinimos a este torneo”.