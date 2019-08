“Jamás recibí un peso de Austin, mi obligación es el cuidado del ambiente”

Una gran polémica se generó luego de que el martes pasado se produjera una pérdida de ácido nítrico en el complejo que construyó la empresa internacional Austin Powder en El Galpón, para producir nitrato de amonio.

“La emanación producida en la planta fue de gases nitrosos, que están constituidos por óxido nitroso y dióxido nitroso, que es inerte y se descompone en el aire. Es lo mismo que emana un combustible de cualquier auto por el escape y de la cocina de una casa. Hasta la tintura del cabello tiene ese tipo de gases en menores partículas, que también salen del suelo por si mismo. Entonces hay que tener presente que es una cuestión que está en la naturaleza”, dijo a El Tribuno el juez Sebastián Fucho.

Sin embargo, reconoció que la fuga de ácido nítrico es contaminante. “Pero la contaminación se determina en las partes por millón que salen al aire, que es lo que produce el calentamiento global, porque afecta a la capa de ozono”, destacó.

La fuga de ácido nítrico causó pánico en localidades del sur provincial. A El Tribuno le negaron el acceso a la planta. “Yo le pido disculpas públicamente. A ese reclamo lo voy a incorporar al expediente para poner en conocimiento de la empresa que no puede prohibir el acceso a la prensa, siempre y cuando, por razones de seguridad, estén dadas las condiciones para ingresar. Yo no estuve presente porque en ese momento estaba llevando adelante un juicio con 11 policías imputados”, remarcó Fucho.

Lo que llama la atención es que la fuga de ácido nítrico se produjo a las 7.30 y la intervención de la Policía de la Provincia comenzó recién a las 12.28, porque la situación había tomado estado público a través de las redes sociales.

“Creo que Austin está equivocando el camino con respecto a la comunicación con la comunidad”, dijo el juez.

Por otra parte, destacó que la firma cuenta con alta tecnología para accionar en estos casos. “Los sensores de la planta determinan si es que lo que ha emanado fue contaminante o no, con respecto a las partes por millón que ingresaron al aire. Austin todavía no está produciendo, lo va a comenzar a hacer entre noviembre y diciembre próximos. Está en una etapa de evolución, de pruebas de arranque de las máquinas, para funcionar de acuerdo a las normativas legales”, detalló.

Reiteró que los ambientalistas no conformaron la comisión encargada de controlar la construcción y luego la producción de nitrato de amonio en El Galpón. “Yo podría haber resuelto el amparo y seguir con la gran cantidad de actividades y responsabilidades diarias que tiene un magistrado, pero como los ambientalistas no formaron la comisión me tuve que hacer cargo de esa situación, porque los jueces debemos ser custodios del medio ambiente”, señaló Fucho.

“Tal vez voy a tener que determinar, de oficio, que alguien vaya a controlar, porque los ambientalistas jamás lo hicieron, aduciendo falta de recursos. Pero les aseguró algo, si Austin llega a contaminar, inmediatamente sus actividades van a cesar en El Galpón, porque la voy a clausurar y a ese compromiso lo asumo públicamente”, destacó.

La pérdida de ácido nítrico en la planta se ve claramente en esta imagen, arriba del tanque de la izquierza, como un humo naranja.

Con respecto a los duros cuestionamientos de los ambientalistas dijo que: “No me molestan las críticas, yo soy un juez, es una tarea dura dar a cada uno lo suyo, siempre hay alguien que no queda conforme. No puedo hacerme eco de ellas, si no tendría que dar un paso al costado. Cuando los ambientalistas presentaron el amparo, ellos me eligieron a mí, a mi juzgado, no hubo sorteo. Pero como el resultado no fue el que ellos querían, comenzaron las críticas. Yo jamás recibí un peso de Austin, eso es algo irrisorio y decir eso es una falta de respeto. Mi única preocupación es el medio ambiente y el futuro de nuestras generaciones”, concluyó.

Los ambientalistas, ausentes

Los denominados Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento, desde 2013, cuando comenzaron los trabajos de Austin en la zona, llevaron adelante un denominado “tranquerazo”, en contra del emprendimiento. Pero la carpa que montaron en el acceso a las instalaciones de la firma, está actualmente abandonada y el martes pasado, cuando se produjo la fuga de ácido nítrico, permaneció cerrada y sin la presencia de ambientalistas.

Austin Powder International finalizó la construcción de un complejo de producción de nitrato de amonio a 21 kilómetros de la localidad de El Galpón, en Salta, y en el cual se invirtieron alrededor de 326 millones de dólares. En esta industria química se fabricará nitrato de amonio. Se trata de una sal nitrogenada formada a partir del amoníaco y ácido nítrico. Se utiliza como fertilizante y como materia prima para la fabricación de explosivos de seguridad para la industria de la construcción, la minería, canteras, cementeras y exploración sísmica.

Se denomina complejo de producción de nitrato porque cuenta con 4 plantas, una para la producción de amoníaco, otra para la producción de ácido nítrico, una para la producción de nitrato de amonio (que se fabrica mediante la mezcla de los productos anteriores), y una cuarta de servicios generales. Las materias primas que se utilizarán para producir nitrato de amonio son: agua, gas natural y aire.

La petroquímica es el proceso utilizado para modificar la estructura del gas natural o el petróleo con el propósito de transformarlo en una amplia gama de productos que van desde los plásticos hasta los fertilizantes. El proceso consiste básicamente en modificar el gas natural para convertirlo en amoniaco, este es luego oxidado mezclándolo con aire, en un catalizador para producir ácido nítrico. El amoníaco y el ácido nítrico son mezclados en un neutralizador para producir nitrato de amonio líquido, el cual es finalmente pasado por una torre donde se forman pequeñas perlas.

El amparo rechazado

En 2013, el entonces juez Correccional y de Garantías de Metán, Sebastián Fucho, resolvió desestimar la acción colectiva de amparo presentada por ambientalistas para tratar de impedir a la empresa Austin la instalación de una planta para producir nitrato de amonio en El Galpón. En el fallo el magistrado remarcó errores en la presentación, y afirmó que “ante la inexistencia de lesión consumada, no puede investigarse su nexo causal, ya que sería una operación intelectual carente de sustento fáctico que llevaría a una conclusión errónea”. Lo que se desprende de la resolución es que no estaba en funcionamiento una planta contaminante y que solamente había, en aquel momento, un desmonte en el lugar. Además, en la presentación los amparistas incurrieron en errores como referirse a minería, cuando se trata de una industria química.