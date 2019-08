Los "cholonkas" colocan carteles para prohibir el paso en tierras del Estado

Un cartel ubicado al costado de un sendero dentro de los campos del Ejército despertó todo tipo de suspicacias. Escrito a mano, con pintura negra y en un pedazo de chapa, el letrero alertaba a todos los excursionistas que utilizan ese camino interno para realizar actividad física o estar en contacto con la naturaleza. "Prohibido pasar. Comunidad Cholonkas del Campo Belgrano. Persona jurídica 268/09", advertía el cartel.

Ayer el Ejercito recorrió el territorio y pudo encontrar los carteles, que estaban ubicados en la zona de Castellanos, a metros de la ruta 28. Los mismos fueron retirados en ese momento. Los letreros fueron descubiertos por un senderista que caminaba por ese camino días atrás y decidió hacer un video para viralizar la situación.

"Miren el cartel que pusieron en la entrada de la Loma Balcón. Prohibido pasar, comunidad Cholonkas del Campo Belgrano. Lo pusieron hoy 27 o ayer 26 de agosto, porque antes no estaba. Son las comunidades aborígenes que están reclamando la Loma Balcón como tierra propia. Así que si conocen a alguien del Ejército diganlé que lo venga a sacar. En otra entrada, más cerca del Quirquincho, vimos el mismo cartel", expresa la persona que grabó el video.

El Tribuno consultó con el Gobierno provincial y aclararon que no entienden el "criterio" con el que se instalaron esos carteles. Aclararon que la "comunidad de los cholonkas no son ni titulares registrales ni propietarios de esos terrenos" y por lo tanto "no tendrían ese derecho ni posibilidad de restringir" de esa manera el paso de las personas.

Durante 2011 y 2012 la autodenominada “comunidad cholonkas” había intentado tomar posesión de los territorios que reclaman como propios.

La disputa, por cierto, tuvo su punto máximo de tensión cuando un campesino terminó con un cuchillo enterrado en la cabeza por un menor de esa comunidad en Lesser.

Los cholonkas reclaman como tierras “ancestrales” el lugar donde reside la familia de la persona que resultó herida.

“Supongamos que no son titulares registrales pero tienen una protección jurídica que tiene que ver con las comunidades originarias. Eso tampoco lo tienen porque ellos no poseen el relevamiento de la Ley 26.160, culminado. Ese relevamiento se comenzó a hacer desde el nivel centralizado alrededor de 2009, pero por los conflictos internos que hubo se suspendió”, sostuvo Ariel Sánchez, subsecretario de regularización territorial y registro de comunidades.

En el aquel momento esa supuesta comunidad quería demarcar territorio que estaba ocupado por familias de la zona. Por esos disturbios se les iniciaron varias causas que están judicializadas.

“De tal manera que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) decidió suspender el relevamiento de esa comunidad. Entonces, en este contexto, no podemos saber cuál es el territorio que reclaman, por eso a mí me llama la atención la presencia de esos carteles. No me llamaría la atención que una familia que pertenece a la comunidad diga ‘esto es territorio de la comunidad originaria’ porque viven ahí, pero el territorio que no está ocupado, como en la parte del Ejército, es medio caprichoso”, remarcó Sánchez a El Tribuno.

La Ley 26.160, en uno de sus puntos, ordena un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades y, a su vez, sirve en forma paralela para protegerlas de un desalojo de particulares, en la medida que a esas tierras se las haya registrado como ocupación tradicional, actual y pública.

El procedimiento

Hay dos formas de realizar un relevamiento. El primero se da en el nivel descentralizado. INAI, que es órgano de aplicación de la ley, firma un convenio con las provincias para que estas lleven a cabo el procedimiento técnico o la recopilación de los insumos que luego van a conformar la carpeta que culmina con una resolución del propio instituto.

El segundo se realiza en el nivel centralizado, o sea directamente baja del INAI. El organismo es el encargado de realizar el relevamiento sin preguntar o pedir permiso a las provincias y lleva a cabo un trabajo con sus propios técnicos.

“No sé bajo qué criterio se están amparando con esos carteles. Desde el área en la que estoy no hemos promovido esa colocación de carteles”, expresó el subsecretario.

Personaría jurídica

“Esta comunidad tramitó la personaría jurídica hace un tiempo, tiene una personería provincial. Lo que se hace es registrar la personería jurídica, pero un reclamo territorial de parte de la comunidad a nivel provincial no hemos tenido, tampoco conocemos a ciencia cierta la demanda de reivindicación territorial que ellos quieren”, insistió Sánchez. Esta autodenominada comunidad tuvo varios intentos de asentamiento.

El subsecretario provincial indicó que cuando se registra la personaría jurídica se les pide una serie de requisitos a la comunidades que solicitan la registración; entre ellos se les solicita un croquis de ubicación donde está asentada la comunidad.

“Ese croquis de ubicación nos da una pauta al Estado en donde estaría asentada la comunidad. Igualmente, a la hora del relevamiento, ellos pueden abstraerse de ese croquis que presentaron para la registración y marcar un territorio más amplio o bien un territorio que lo señalan como de la memoria, que ya lo perdieron. Al no estar terminado el relevamiento no conozco la reivindicación precisa que ellos hacen del territorio, la verdad que mucho menos de la presencia de los carteles”, expresó el funcionario.

La resolución 268, del 11 de septiembre de 2009 aprobó el estatuto social de la entidad denominada “Comunidad Cholonkas del Campo Belgrano”, con domicilio en San Lorenzo.

El cartel que fue colocado en la zona de Castellanos.

Preocupación por más de 3 mil hectáreas

Los campos del Ejército son una reserva natural y un pulmón para la ciudad de Salta.

Pese a los esfuerzos que hace el Ejército para conservar la biodiversidad que existe en el área de reserva protegida Campos General Belgrano, la degradación continúa. Como afirma el coronel Mariano Castelli, que está al mando de la V Brigada de Montaña, se debe empezar a proteger este espacio para que sea “un pulmón” dentro de cien años para Salta.

Son pocos los pastizales de altura que aún se mantienen en el mundo y la provincia tiene el privilegio de tener uno en la reserva natural Campo General Belgrano, más conocida como los campos del Ejército.

Ese ambiente, declarado área de conservación por una ley nacional sancionada en 1996, desde hace décadas se viene degradando por el sobrepastoreo del ganado bovino y las tropillas de caballos que de manera ilegal se introdujeron en el lugar. En el último tiempo se sumaron personas que hacen motocross y cazadores furtivos que se introducen sin permiso.

Quienes suelen atravesar la reserva como esparcimiento, ya sea a pie, en bicicleta o en una travesía a caballo, pueden dar cuenta cómo grandes extensiones de la vegetación autóctona se deterioran por el accionar de esos animales.

Se pueden encontraron sectores en franco proceso de erosión, donde el pastizal se redujo hasta parecerse al césped de un campo de golf y en otras partes la cobertura verde se extinguió.

Organización

Hace un mes el Ejército convocó a una reunión a distintos actores de la provincia con el objetivo de avanzar en el reordenamiento del área protegida. La fuerza nacional expuso la situación actual de las más de tres mil hectáreas y solicitó el apoyo de los organismos e instituciones locales para concretar la regulación del uso de este espacio, donde se realizan maniobras militares. Además, otras personas hacen otras variadas actividades particulares, sin los permisos necesarios.

“El Ejército intenta cumplir la legislación. Esta reserva natural es un área protegida por ley. Entonces, estamos desarrollando desde principio de año acciones como la labor de ‘policía’ para ejercer el control e ir tratando de ordenar, no prohibir. Particularmente me di cuenta que Loma Balcón es un lugar caro para el sentimiento del salteño, caro desde el punto de vista cultural y emocional”, expresó el jefe de la Quinta Brigada de Montaña.

Para acompañar este accionar el Ejército decidió crear una fundación junto a distintas entidades, como el Gobierno provincial, municipio y entidades defensoras del medio ambiente. Se suman personas que se preocupan por Salta.

Sin embargo, Castelli habló de cambiar comportamientos entre los salteños para que empiecen a cuidar esa área protegida.

“Necesitamos un cambio de cosmovisión de la sociedad salteña sobre el lugar, que lo cuida el Ejército pero es de patrimonio de todos. Queremos que el salteño lo vea como un lugar sagrado. Entonces, en ese contexto general, lo que tratamos es de ordenar la situación. Nadie está hablando de prohibir el acceso a ese lugar”, expresó.

Admiten que algunas zonas podrían ser peligrosas

El jefe de la Quinta Brigada dijo que en el campo se hacían tiros de artillería y tanques.

El jefe de la Quinta Brigada de Montaña, Mariano Castelli, puso advertencia sobre sectores del campo en cuestión: “Este lugar fue una zona de blancos. El campo militar era más grande y antes había tiro de artillería y de tanques”.

Aunque desde el Ejército no aseguran que haya municiones que vayan a explotar, sí se tiene que delimitar la zona y ver los lugares a los que se puede acceder o no.

“Hay que desminar, y las técnicas de desminado humanitario son muy costosas y la certificación se tiene que dar con un 99,6% de que no hay ningún proyectil sin detonar. Yo tengo un cierto temor porque hay lugares que no pueden ser de tan libre acceso. El proyectil, dependiendo del tiempo, se torna inestable. Eso, lo tengo que hacer bien y creo que es importante que se conozca que no es un libre acceso”, agregó el mayor.

Castelli también quiso dejar en claro que la zona también es un área de entrenamiento militar, en donde el Ejército realiza tareas de instrucción conforme a la ley.

“Ya no vamos a tirar municiones pero necesitamos ese lugar para instruirnos, no es un lugar que no nos sirve”, remarcó a este medio.

Delimitar

De la reunión, que tuvo este medio con el mayor del Ejército, también participó el senador provincial Guillermo Durand Cornejo. El legislador está trabajando para la conformación de la fundación que propuso el Ejército.

“Estamos terminando de formar una fundación para tirar ideas sobre como colaborar para que el área de conservación, sea para la sociedad salteña, este ordenada y cumpliendo los fines de la ley. También se debe cercar y eso es lo que estamos haciendo desde la fundación, conseguir los fondos para terminar el cercado”, explicó el senador.

Durand Cornejo agregó que también se está trabajando en un proyecto de reforestación con especies autóctonas. “El llamado es a que todos los salteños abracemos y protejamos esta área natural protegida para beneficio de toda la comunidad porque se está perdiendo”, finalizó el legislador.

Pulmón verde

La reserva cuenta con 3.900 hectáreas. El perímetro, de 40 kilómetros, bordea la capital salteña, San Lorenzo y Vaqueros. En estudios realizados por Carlos Saravia Toledo se identificaron dentro del lugar 30 variedades de gramíneas y 40 de leguminosas, incluidas plantas de poroto y maní autóctonos.

Se puede encontrar, además, de acuerdo a la investigación biológica, corzuelas, liebres y una gran variedad de aves, como lechuzas, chimangos y especies migratorias.