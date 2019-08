Autocrítica de Avelluto: “Creímos que era más fácil, que con que sólo no estuvieran ellos vendrían las inversiones”

El secretario de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, sostuvo hoy que el Gobierno cometió "miles de errores", entre los cuales, creer que "era más fácil" la gestión y que "sólo con que no estuvieran ellos- en referencia al kirchnerismo- iban a venir las inversiones".

"Cometimos miles de errores, había muchas cosas que no sabíamos y muchas otras donde tuvimos un sesgo optimista", dijo a modo de autocrítica, y sumó: "Creímos que era más fácil, creímos que sólo porque no estuvieran ellos iban a venir las inversiones". LE PUEDE INTERESAR El Gobierno se abroquela para estabilizar el dólar Quieren evitar el tratamiento judicial del congelamiento de combustibles

De la misma forma, el secretario consideró que la crisis económica actual es producto de la "irresponsabilidad" del postulante presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en una entrevista que publica el diario La Nación.

"Los vaivenes que la economía está teniendo obedecen a la irresponsabilidad de las declaraciones y los movimientos políticos que ha tenido Alberto Fernández", lanzó.

La marcha del 24 y lo que viene

En tanto, valoró la multitudinaria marcha a favor del Gobierno realizada el sábado pasado y confió que en ese momento le envió un mensaje al presidente Mauricio Macri donde le dijo: "La gente te quiere y cree que todo lo que hiciste no fue en vano. Estaban defendiendo algo que en estos años se había conquistado, y tenía que ver con un espacio de libertades", interpretó el funcionario.

Y añadió que "cuando el Presidente empezó a notar lo que pasaba en las calles, quiso ser parte de eso como un ciudadano más".

También diferenció la gestión de otras presidencias, como las de Arturo Frondizi, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa.

"No somos Illia, Frondizi, Alfonsín ni De la Rúa, Cambiemos no es eso, y esta época no es la de esos cuatro; y lo que mostró la movilización del sábado pasado es que ellos no tuvieron ese apoyo, no había redes ni la idea de ´no pasarán´, que se sintió el sábado pasado", precisó.

Y agregó que "hay un tercio del electorado que está defendiendo valores, y en todos esos momentos de la historia fueron avasallados por golpes de Estado, o institucionales y adelantamiento de las elecciones".