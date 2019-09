Aplican programas para evitar el embarazo adolescente

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), destacaron la importancia de la reducción de la tasa de mortalidad materna en la provincia y la defensa del protocolo de aborto no punible. “La mejora en los indicadores puede estar relacionada a las funciones que tiene el proyecto ENIA (embarazo no intencional en la adolescencia) mediante el cual se le da consejería en opciones a los adolescentes”, explicó una de las directoras del OVcM, Ana Pérez Declercq.

La subsecretaria de Medicina Social de la Provincia de Salta, Marisa Álvarez, precisó que el proyecto ENIA es llevado adelante en conjunto con la Secretaría de Niñez y Familia de la Nación. El objetivo es la reducción del embarazo no intencional adolescente.

“Esto nos ha traído importantes resultados. Nosotros lo estamos trabajando desde el año 2018. Abarcaba dos departamentos inicialmente: Orán y Capital porque son los de mayor tasa histórica de embarazo adolescente y los que mayor densidad poblacional de adolescentes poseen”, puntualizó Álvarez.

El plan contempla la vigilancia de la posibilidad de que cada adolescente gestante tenga una consejería en opciones.



Búsqueda temprana

“Desde el propio sistema de salud se activa la búsqueda temprana del embarazo y del embarazo adolescente. Nosotros tenemos una herramienta muy importante. El agente sanitario camina casa por casa en cada área operativa y ahí tiene el potencial de encontrar antes que nadie y detectar el embarazo adolescente fundamentalmente precoz, hasta los 15 años”, contó la funcionaria.

Y agregó que todas las niñas captadas como gestantes tienen que contar con un espacio en el sistema de salud donde se les brinde consejería en opciones y en el que se pueda generar una instancia de abordaje de situaciones de abuso o no.

“No siempre son situaciones de abuso (SIC), aunque hasta los 13 años cumplidos deben ser asociadas a abuso según lo establece el Código Civil”, dijo Álvarez.

Los casos son abordados desde la Supervisión de Adolescencia y la Secretaría de Niñez y Familia de la Provincia. “Una vez que la adolescente recibe la consejería en opciones, decide continuar o no su embarazo, por eso es la presencia de ese número tan alto de interrupciones legales en este grupo etario”, precisó la funcionaria a este medio.

Otros ejes



Además, el proyecto ENIA contempla otros dos ejes importantes: el acceso de la población adolescente a los métodos de planificación familiar de larga duración prioritariamente, como los implantes anticonceptivos y el DIU y la presencia de asesorías escolares integrales que facilitan los accesos a turnos en los centros de salud más cercanos, por lo que se trata de un plan compartido con el Ministerio de Educación de la Provincia.



Más ligaduras que vasectomías

El anuario estadístico sobre violencia de género del Observatorio de Violencia contra las Mujeres establece que la desigualdad entre los géneros se refleja en las intervenciones anticonceptivas quirúrgica. En 2018 se realizaron en establecimientos públicos solo 101 vasectomías contra 1.987 ligaduras de trompas de Falopio (o Lisis tubarias), según refieren las estadísticas del Ministerio de Salud de la Provincia.

“Esto tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo y la responsabilidad que se le asigna a las mujeres en los cuidados. Eso parte desde la educación sexual integral (ESI) desde que somos pequeñas y pequeños, cuando, por ejemplo, se nos asignan las tareas de hacer las cartulinas porque las chicas somos más prolijas, las tareas de cuidado o quien hace de secretaria de la señorita”, expresó Ana Pérez Declercq, una de las directoras del OVcM.

Exigencias



“Todos esos roles de cuidado hacen que también en nuestra edad adulta se nos exija sobre la salud sexual y reproductiva. Esto habla de una violencia de género indirecta que está latente cuando se notan estas desigualdades”, agregó.

Otros datos importantes que se reflejan en el anuario tienen que ver con los kits de profilaxis postexposición para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual durante 2018 que fueron 114.

Con relación a las intervenciones para readecuación de género, estas fueron solamente tres: una condrolaringoplastía y dos mastectomías.

Además, hubo un solo egreso hospitalario por cirrosis hepática alcohólica de una mujer y 45 egresos de este tipo de patología en varones.