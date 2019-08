Armados, intentaron robar una 4x4 en Salvador Mazza

Por Ester Rueda

Un fuerte y peligroso asalto se produjo ayer después del mediodía en el Sector 5 en Salvador Mazza. Cinco hombres fuertemente armados irrumpieron en el lugar donde obreros y personal de la empresa Suministro SRL -encargada de ofrecer el servicio de maquinarias de gran porte- estaba trabajando. Sacaron las armas de fuego y amenazaron con disparar, si bien el oficial de la dependencia de Alto Verde no confirmó si realmente los asaltantes llegaron a detonar, testigos le dijeron a El Tribuno que los delincuentes realizaron varios disparos.

"Mientras trabajábamos en el lugar conocido como la quebrada del Sector 5, donde hace un año aproximadamente se cayó el puente/pasarela, cinco hombres sacaron armas. Intentaron llevarse una camioneta que pertenece a la empresa pero me parece que no pudieron llevársela", declaró uno de los trabajadores de la empresa moscononse sobre lo ocurrido. Efectivamente, los asaltantes no lograron llevarse la camioneta marca Toyota Hilux 4x4 color bordó, dado el rápido accionar de las diferentes fuerzas de seguridad que se hicieron presentes en el lugar.

El ingeniero Hernández, uno de los profesionales que se encontraba en el lugar al momento del asalto, relató lo ocurrido: "Estábamos trabajando, la grúa se estaba moviendo y observamos que había una persona sentada en el lugar, pensamos que se trataba de alguien que miraba la obra. Desde arriba del puente estaba charlando con un trabajador cuando observé que forcejeaban, no le presté mucha atención porque pensé que estaban jugando, hasta que sacaron las armas y tiraron al piso a uno de los empleados de Suministro, la empresa que contratamos por el tema de las grúas", le contó el profesional a El Tribuno.

"La camioneta que quisieron llevarse es de ellos -la empresa Suministro-, consiguieron las llaves y arrancaron la 4x4, nosotros nos quedamos quietos porque estaban armados. Uno de los señores de la empresa recibió un golpe en la cabeza con la culata del revólver, nos agarró de sorpresa y al parecer sabían a quién pertenecía la camioneta. Llamamos a la policía, Gendarmería y autoridades municipales quienes debo agradecer porque actuaron rápido", agregó uno de los ingenieros que trabaja en la obra de reparación del puente en el Sector 5. El señor que resultó lesionado por el golpe fue trasladado en una ambulancia del Samec.

Inseguridad

No solo los trabajadores que se encontraban en el lugar, ayer a plena luz del día, sino también vecinos de la fronteriza ciudad salteña se expusieron en un hecho más de inseguridad que se produce. Si bien hace más de un año que en Salvador Mazza no trascendió un hecho de esas características, la gente sigue sufriendo la inseguridad frente a vándalos que están fuertemente armados.

Hay que recordar que hace aproximadamente un año las fuerzas de seguridad norteñas lograban desbaratar a una banda muy peligrosa que se dedicaba a sustraer camionetas para pasarlas al vecino país de Bolivia. La organización era conocida como "La Banda del Botudo", apodo que tiene el líder de la exbanda, Miguel Ángel Condorí, quien cayó detenido y deberá afrontar un proceso judicial.

Según fuentes cercanas a la investigación, se trataría de algún tipo de resabio de lo que quedó de "La Banda del Botudo", sin embargo los sabuesos trabajan en otras hipótesis sin descartar ninguna de ellas. Lo cierto es que cinco hombres, quienes tendrían nacionalidad boliviana, irrumpieron en el Sector 5 para llevarse el vehículo de la empresa de Mosconi que presta servicio ofreciendo maquinaria de gran porte como grúas. Un empleado de dicha empresa resultó lesionado en la cabeza tras un golpe con la culata de un revólver, según indicaron las fuentes.

Hasta el momento personal policial y de la Brigada de Investigaciones no logró dar con el rastro de alguno de los cinco asaltantes que trataron de llevarse la Toyota bordó. "Después del malogrado intento y sin poder llevarse el vehículo, las cinco personas se fugaron con dirección a Bolivia", explicó el oficial de Alto Verde.

Investigan si se trató de resabios del Botudo

Hace más de un año que se desbarató la organización liderada por Condorí.

El Botudo, Ortiz Condorí.

Desde agosto del año pasado el fiscal de Salvador Mazza junto al personal policial y la Brigada de Investigaciones lograron desbaratar a la Banda del Botudo, con al aprehensión y posterior arresto de su líder: Miguel Ángel Ortiz Condorí, quien es apodado como Botudo. Además de la captura del líder, tras la minuciosa investigación fueron cayendo el resto de los integrantes, al menos 10 personas. En este último asalto en el Sector 5, donde los delincuentes no lograron su cometido, los investigadores presumen que se trata de “resabios de la banda que cayó hace un año”.

Se trata de una organización norteña que no solo tenía -o sigue teniendo- vínculos argentinos sino también del lado boliviano. A dicha banda se la investiga en al menos diez causas, la mayoría vinculada a robos calificados. En el momento de la detención del Botudo, también se redujo a su esposa, hermano y otros familiares y amigos.

Están vinculados al robo de al menos ocho camionetas de alta gama, el líder también está acusado de distintos robos en comercios, todos calificados ya que actuaban fuertemente armados, accionar que hizo recordar al personal de seguridad que actuó ayer en la quebrada del Sector 5. Pese al ataque, donde los testigos afirmaron que hubo tiros y corridas, además de golpes, los asaltantes vieron truncada la posibilidad de pasar la frontera con la camioneta que intentaron robar.

Por el momento son solo indicios e hipótesis que manejan los investigadores acerca de si se trata o no de resabios que quedaron de la Banda del Botudo. Pese a la incertidumbre, ya se habrían tomado los recaudos necesarios y se busca el paradero de los asaltantes que irrumpieron armados.