Cómo perder a un hombre en 10 días… de nuevo

Cuando algo funciona, llega el reboot. Así como sucedió con Gossip Girl, hoy la noticia es la preproducción de “Cómo perder a un hombre en 10 días” (How to Lose a Guy in 10 Days) un éxito cinematográfico de 2003.

La comedia romántica que mostró el talento de Kate Hudson para la comedia y que puso a Matthew McCounaughey en la mira.

El poster del film original de 2003. La pelñicula lanzó a Kate Hudson y a Matthew Mc Conaughey a la fama. Foto: Twitter.

“How to Lose a Guy in 10 Days” se transformó en una de esas comedias románticas imperdibles, para ver especialmente entre amigas.

Con su personaje Andie Anderson, una atrevida Kate Hudson se las arregló para hacer de convertir esta suerte de decálogo en situaciones con las que pudimos reírnos e identificarnos una y otra vez. Y es que, en el rol de una periodista en investigación se encargó de hacerlo todo (¡pero todo!) para comprobar qué hay cosas –leyendas urbanas– que pueden hacer que un hombre huya despavorido.

Comprobarlo para así correr la voz entre lectoras y amigas fue su misión.

Con una ayuda de tus amigas… todas tienen sus tips para hacer que los hombres huyan. Foto: Archivo Atlántida.

Se viene una nueva “How To Lose a Guy in 10 Days” hecha serie.

Foto: Archivo Atlántida.

Así, con la complicidad de sus amigas-compañeras de redacción, Andy supo de arruinar partidos, cenas románticas, interrumpió juntadas masculinas de póker e irrumpió en oficinas sin ser invitada. Un amor.

La película en 2003 y el desafío, un artículo de revista sobre lo complicada que es la monogamia. Foto: Archivo Atlántida.

Fiel a su papel, Kate Hudson también supo de llamados constantes, inmiscuirse (demasiado) con la familia “política” y poner en dedo en la llaga en todo lo que pudo para comprobar su teoría: la monagomia es una meta muy difícil de perseguir.

Todos los trucos para espantar a los hombres, camino a convertirse en serie. Foto. Archivo Atlántida.

En formato de serie y con una nueva trama con la que jugar (en la original, todo rondaba alrededor del diamante Isadora y un jugoso contrato publicitario) se sabe que la nueva Andie será una columnista de le era digital y que el nuevo Benjamin Barry otro ejecutivo publicitario.

La nueva “How to Lose a Guy in 10 Days” será escrita por el comediante Guy Branum (Talk Show the Game Show) y se podrá ver vía Quibi. Y es que, justamente esta plataforma viene apuntando hacia las comedias y tiene varias en carpeta (entre ellas Action Scene con Kevin Hart).

Otra vez, el desafío para ambos Andy y Barry será demostrar que mantener una pareja hoy en día es posible. Así lo adelantaron desde Quibi: “Ellos pronto descubrirán que mantener una relación es más difícil de lo que Andie Anderson hace parecer”, comentaron.

Será una versión aggiornada. Todavía no tienen fecha de estreno ni adelantaron quiénes serán los protagonistas, solo se sabe que el desafío de lograr el mismo gancho y complicidad de la versión original ahora en versión capítulos no será fácil.

Benjamin Barry y Andie Anderson en acción. Caerle bien a la familia política siempre suma puntos. Foto: Archivo Atlántida.

‘Si de algo estamos seguros es que ya no podemos hacer una buena comedia romántica porque los medios impresos ya no son lo que eran. Pero, en contra de las mareas de la historia, Quibi y Paramount han acordado dejarme volver a escribir ‘How To Lose a Guy in 10 Days’ -declaró el guionista en una entrevista con Vulture-. Observaré y consultaré numerosas fotos de Matthew McConaughey sin camisa para investigar adecuadamente esta tarea”, agregó entre risas Branum.

Se vienen nuevas pautas (como stalkear estados de WhatsApp o distintas redes sociales, por ejemplo) y las opciones para mostrar cuan desastroso puede llegar a ser todo si no tenemos cuidado son varias.