Juventud goleó y todo fue normal

En el estadio Fray Honorato Pistoia y en el partido que Juventud Antoniana goleó a Cachorros por 6 a 0, por la undécima fecha del torneo Anual, se centró ayer la atención del comportamiento de los hinchas locales, en un seguimiento a las facciones, una denominada la Leal y la otra con el nombre de la Número Uno, por los incidentes que protagonizaron después del partido con Unión en las afueras de la cancha de la Liga.

Los goles antonianos en la abultada victoria contra el tricolor lo convirtieron Matías Vicedo (2), Mauro Cachi (2), Pablo González De Pauli y Martín Esparza. Y que significó el triunfo número 11 y para seguir encabezando la tabla de posiciones con 33 puntos.

Para preservar el orden la Policía mantuvo un celoso control en Lerma y San Luis y al final el presidente de Juventud, Gustavo Klix, declaró: “Todo se desarrolló con normalidad. Por suerte se pudo convivir en paz y es lo que esta comisión apunta desde que asumimos. Simplemente hay que entender que Juventud nos necesita a todos. Lo que se pide es un acompañamiento con un buen comportamiento”.

El dirigente también agregó: “Parecen haber entendido el mensaje. En el Honorato se vivió una verdadera fiesta, porque el equipo ganó e hizo varios goles y, por sobre todo, por ahí estaba toda la atención centrada, en lo que pasaba con los hinchas y hasta ahora todo fue normal”.

La enemistad entre ambas facciones es evidente y así se pudo observar en los cánticos. “Yo lo que tenía que hablar lo hablé con la policía, con las diferentes facciones, con la gente de seguridad de la provincia. Esto es simplemente demostrar con hechos, ya no se puede hablar mucho más. Yo como presidente de Juventud voy a proteger siempre al hincha, al socio de Juventud, pero siempre y cuando mantenga el buen comportamiento. Esto es una rivalidad que tienen desde hace muchos años estas dos facciones. Pero hay que ser justos también. Desde que asumimos lo único que por ahí llamó la atención fue del domingo pasado después del partido con Unión, pero, salvo eso, las diferencias existen, se venían respetándose. Espero poder seguir aportando para que estas dos grandes hinchadas entiendan que Juventud necesita salir adelante lo más rápido posible”, cerró.

Los equipos

JUVENTUD 6 CACHORROS 0

A. Pedroso L. Moya

N. Pérez P. Luna

N. Marín T. Padilla

P. Kelly M. Delgado

E. Salina M. Machia

C. Chavarría M. Campos

J. Diaza L. Quinteros

L. Silveira F. Garnica

M. Cachi F. Crepo

R. Gómez M. Auchana

M. Vicedo J. Cañizares

DT: A. Cuadrado DT: L. Flores

Goles PT: 23’ M. Vicedo (JA), 29’ M. Cachi (JA). ST: 1’ M. Cachi (JA), 22’ M. Vicedo (JA), 36’ P. González (JA), 41’ M. Esparza (JA).

Cambios ST: inicio, L. Cruz por M. Campos (C), 16’ A. Gómez por F. Garnica y L. León por M. Auchana (C), 18’ M. Andre por F. Crespo (C), 24‘ J. Velazco por E. Salinas (JA), 36’ M. Esparza por L. Silveira, P. González por M. Vicedo y G. Klix por M. Cachi (JA).

Resultados

Atlas 1 - Gimnasia 5

G. Valdivia - A. López, F. Abraham, H. Salim, E. Giménez, M.Mogni

Libertad 0 - San Antonio 2

G. Verdugo, L. Arredondo

Juventud 6 - Cachorros 0

M. Vicedo (2), M. Cachi (2), P. González, M. Esparza

Mitre 2 - Camion. 3

P. Gutiérrez, N. Copa - L. Matorras, E. Vazquez, M. Encina

Salta 3 - Sanidad 0

D. Tamgui, L. Chávez, P. Díaz,

San Francisco 1 - Unión 3

A. Martínez - B. Cruz, D. Juárez y L. Caro.

Pendientes

C. Norte vs. Primavera

Peñarol - Pellegrini

Posiciones

Equipos J G E P Pts.

Juventud 11 11 0 0 33

Pellegrini (x) 9 7 1 1 22

San Antonio 10 6 2 2 20

San Martín 10 5 4 1 19

Peñarol (x) 10 5 3 2 18

Camion. 11 6 0 5 18

Mitre 10 5 1 4 16

Cachorros 10 5 1 4 16

C. Norte (x) 9 5 1 3 16

Sanidad 11 5 1 5 16

Gimnasia 11 5 1 5 16

V. Primavera (x) 9 2 4 3 10

Libertad 10 2 2 6 8

Atlas 10 1 3 6 6

Atl. Salta 10 1 2 7 5

S. Francisco 11 1 0 10 3

Dep. Unión 10 1 0 9 3

(x) Tienen partido pendiente