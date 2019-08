Schwartzman ganó su tercer título y el primero en cancha rápida

Baja California Sur es un estado rodeado de magníficas bellezas. Los Cabos se sitúa en el extremo sur, lo que lo convierte en una mezcla dinámica de paisajes desérticos, playas y zonas montañosas. En ese paraíso, Diego Schwartzman celebró esta madrugada el tercer título de su carrera frente al estadounidense Taylor Fritz. Instalado en el puesto 27° del ranking, el Peque se impuso en 1h42m por 7-6 (8-6) y 6-3 y conquistó el ATP 250 de México, torneo que se jugó sobre cemento y que entregó 858.000 dólares en premios.

Diego en fuego! 💪🔥@dieschwartzman wins his first hard court title at Los Cabos with a 7-6(6) 6-3 triumph over Taylor Fritz. #ATC2019 pic.twitter.com/gCrIlRIHSg