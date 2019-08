Apresaron al conductor que chocó una ambulancia

El caso de la anciana de 92 años que murió tras el choque entre la ambulancia en la que era trasladada por razones de salud y un vehículo particular en una esquina semaforizada pone sobre el tapete una controversia acerca de las responsabilidades que le caben a los conductores en estas circunstancias. Por la tragedia vial ocurrida el domingo a la tarde en esta ciudad, la Justicia dispuso ayer la detención del conductor de la camioneta Renault Duster que embistió a una ambulancia de la empresa Medisem cuando esta cruzó el semáforo en rojo en la esquina de la avenida Entre Ríos y la calle Pueyrredón.

El episodio se produjo cuando el utilitario del servicio de emergencia trasladaba a una paciente al Hospital Militar por una insuficiencia respiratoria. En la unidad iban un médico, una enfermera y una hija de la anciana. La unidad circulaba por Entre Ríos con la sirena encendida y el conductor decidió cruzar el semáforo en rojo en la intersección con Pueyrredón por donde lo hacía la Duster. Por razones que se desconocen, el conductor de este vehículo no detuvo la marcha e impactó en la parte lateral trasera de la ambulancia que terminó montada sobre un auto estacionado sobre Entre Ríos.

La mujer murió minutos después cuando era conducida al hospital San Bernardo. En la causa intervino la fiscal penal N§ 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen, quien luego de evaluar el informe de los pericias accidentológicas ordenó la detención del conductor de la Duster. La funcionaria aguardaba para ayer el resultado de la autopsia para determinar bajo que figura penal dictará el decreto de imputación contra el hombre de 38 años.

Lo que se desprende de lo resuelto por la fiscal es que a "prima facie" le atribuye a detenido responsabilidad en el hecho, más allá de los colores del semáforo. El interrogante que se plantea es el siguiente: ¿las ambulancias, los camiones de bomberos o los patrulleros policiales tienen facultades ilimitadas para cruzar una zona semaforizadas? La ley de tránsito 24.449 prevé para servicios de emergencias, excepcionalmente, infringir la normativa con prudencia para tratar de evitar un mal mayor. Es decir, que ante estas situaciones, los conductores de esos vehículos deben tomar los recaudos del caso. De igual manera, la ley sostiene que los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de adoptar todas las medidas a su alcance para facilitar el avance de las unidades los en tales circunstancias. El ulular de las sirenas es lo que advierte a los usuarios a tomar esos recaudos. Según los testigos del siniestro del domingo, la ambulancia de Medisem circulaba con este dispositivo encendido y que a pesar de ello el conductor de la Duster continuó la marcha.

Según el director del Sistema de Atención de Emergencias y Catástrofes (Samec), Mario José Palacios, las sirenas tienen un alcance auditivo de unos 200 metros. "Quizás la persona involucrada en este hecho iba con los vidrios del vehículo cerrado, con la radio a alto volumen o distraída y por eso no escuchó la sirena", expresó a El Tribuno. Respecto al paso de las ambulancias en semáforo rojo, Palacios precisó que ley "no nos faculta a infligir las normativas de tránsito, lo que hace es darnos prioridad". En ese sentido, el titular del Samec subrayó: "Estamos supeditados a la voluntad de los conductores de dejarnos circular porque todo el mundo entiende que la sirena es una señal de emergencia". Y agrego: "Si esta circunstancia no se da, debemos esperar hasta que alguien nos ceda el paso o se habilite el semáforo en verde".