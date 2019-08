La escuela Santa Teresita no tiene gas para la merienda de los chicos

Una gran preocupación mostraron los padres de los alumnos de la Escuela Santa Teresita de la ciudad de General Güemes, debido a que sufren el corte en el suministro de gas natural por parte de la empresa Gasnor, desde el pasado 4 de julio.

Esta situación aún no generó todos los problemas esperados, debido a que los alumnos no estuvieron asistiendo a clases, primero por encontrarse de vacaciones y después por el paro docente.

Frente a esta delicada situación, la directora del establecimiento educativo, Silvia Laguna, llevó a cabo una reunión con padres y docentes para explicarles sobre el problema con el gas.

“El suministro de gas fue cortado debido al temor generado por un fuerte olor detectado en la red, lo que hizo necesario un estudio técnico de todo el sistema. Por razones de seguridad solicité el corte ante Gasnor hasta que podamos contar con los resultados de dicho estudio técnico, que nos brinde la seguridad que estamos buscando”, dijo Laguna.

“Se contrató a un profesional matriculado quien realizó una inspección y un mantemimiento de toda la red, pero al no haber gas no podemos probar”, explicó la docente.

Sin recursos suficientes

El costo, tanto de la inspección realizada como del material necesario para realizar unos cambios recomendados, excede las posibilidades económicas de la Escuela por lo que se recurrió al Ministerio de Educación de la Provincia.

“Desde el Gobierno nos contestaron que se ha llamado a concurso para contratar gasistas matriculados, trámite que podría demorar un par de meses”, dijo la docente.

“Además, hay otra escuela con prioridad que de nosotros y como no podemos esperar tanto tiempo recurrí a la Municipalidad a pedir colaboración”, explicó al directora.

De acuerdo a lo informado por Laguna, la comuna se comprometió a colaborar con el pago del trabajo de inspección. “La intendenta Alejandra Fernández nos va a colaborar con el pago de la mano de obra y nosotros pondremos los materiales. Pero ella quiere antes contar con una autorización del Ministerio de Educación debido a que no es de su competencia, por nuestra parte vamos a realizar un bono contribución para juntar los fondos debido a que el material solicitado es muy costoso”, explicó.

Toman la leche por turnos

Por el momento, para poder brindarle el desayuno a los más de 600 alumnos, está haciendo uso de un pequeño anafe con una garrafa, lo que es insuficiente para realizar el desayuno para todos los niños, debiendo el personal de maestranza hacerlo por tandas. Así, los últimos que reciben el alimento, que para muchos es el primero desde la noche anterior, lo hacen a las 11.

También se ven privados de la calefacción en estos días de frío y por esa razón la reconexión del gas debe lograrse de manera urgente.