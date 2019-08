Cruce entre Ulloa y Durand Cornejo por el paro docente

El reciente paro docente que dejó a los chicos sin clases casi tres semanas generó mucho revuelo y aún hay mucha tela para cortar. Durante la sesión del Senado la semana pasada, el legislador Guillermo Durand Cornejo había criticado que se les pague a los que no prestaron servicio. El tema es que el titular del Inadi, Alvaro Ulloa, salió al cruce y pidió valorar la tarea de los maestros.

Al hablar de los docentes que hicieron paro, Durand Cornejo señaló: “Al pagarle el salario a esos que no van a trabajar, se está provocando una situación de desigualdad”. Al tiempo que dijo que es mentira que se vayan a recuperar de alguna forma los días de clase perdidos.

Por otro lado, había apuntado a la capacitación, ya que dijo que “todos los años se habla de los sueldos, pero jamás escuchamos de la capacidad educativa”.

El prolongado paro generó malestar en distintos sectores de la sociedad. Es más, un grupo de padres salió a las calles a pedirles a los docentes que vuelvan a las aulas.

La respuesta

En una columna publicada en su page de Facebook, Ulloa afirmó: “Los paros docentes duelen, lastiman y sin dudas son un retroceso en nuestro crecimiento, debemos hacer lo posible para evitarlos y pareciéramos no tener buenas respuestas. Quizás una de ellas sería entender que un docente no es cualquier otro empleado público, que su trabajo es infinitamente más complejo y que el primer requisito para evitar los paros es valorar su trabajo”.

Además, hizo toda una descripción del trabajo que llevan adelante los docentes en las aulas, al tiempo que reivindicó la tarea que llevan adelante los que están en el interior.

“Vuelvo al senador Durand Cornejo y a su idea de que no habría que pagarles los días de huelga por la desigualdad que produce con los que trabajan, y me pregunto cuántas horas a la semana trabajan él y su equipo, a qué hora entran, si les pagan presentismo, qué título les exigieron para trabajar, qué capacitación para tener puntaje, si alguna vez tuvieron la responsabilidad de treinta chicos a cargo. Finalmente, por qué en los 16 años que lleva como legislador no presentó algún proyecto para que nuestros docentes se capaciten más”.