Denuncian por violencia de género a Osvaldo Laport

El fin de semana, Osvaldo Laport viajó a la provincia de San Luis para presentarse con la obra Rotos de Amor, en la que comparte elenco con Matías Scarvaci (que reemplaza a Víctor Laplace), Pepe Soriano yHugo Arana. Tras la función, el actor fue a un bar con sus compañeros, y terminó protagonizando un escándalo que derivó en una denuncia policial.

Alejandra Camargo, dueña del local en el que estuvo Laport, lo denunció por violencia de género (ya que asegura que la tomó del brazo y la zamarreó) y por no haber pagado la cuenta de lo que consumió.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito leyó el informe policial. "En el transcurso que el actor se encontraba en el local se acercaba gente y le pedía si se podían sacar fotos con él. Aparentemente el actor accede al pedido de la gente y en el transcurso de una hora, éste pide la cuenta y le dice al mozo si le podían hacer un descuento".

"Mi marido le responde al mozo que sí, que le hicieran el descuento, pero al pasar unos minutos el mozo se acerca nuevamente manifestando que el actor no iba a pagar la cuenta por las fotos que se había sacado con la gente, y que le fuera a cobrar el que tuviera huevos", se expresa en la denuncia radicada en la policía.

En diálogo con el programa de El Trece, Camargo explicó que el actor había tomado Whisky, y que en principio pretendía un descuento por haberse sacado fotos. No obstante, luego se puso agresivo y directamente aseguró que no iba a pagar la cuenta. En medio de esa discusión "me agarró del brazo y dijo que no iba a pagar porque tenía los huevos bien grandes".

Vamos a pedir una mediación, que lamentablemente para Laport es con un acto de presencia, sino tendrá sanciones económicas y penales", aseguró el abogado de la dueña del bar.

Por el momento, Laport no hizo declaraciones al respecto ni contestó las consultas que le hicieron las panelistas del programa.