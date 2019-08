Quién es Valentina Sampaio, la modelo trans que convocó Victoria´s Secret

Valentina Sampaio posando para Marc Jacobs. Foto: Fotonoticias

La modelo brasileña Valentina Sampaio sigue marcando hitos en el mundo de la moda. Después de convertirse en la primera mujer transgénero en posar para la tapa de la Vogue francesa, ahora fue convocada por Victoria´s Secret para ser uno de sus famosos “ángeles”.

“La vida es increíble. Quiere más, odia menos. El odio no sirve para nada, así que no pierdas el tiempo con ello“, declara desde sus redes sociales esta belleza de 22 años que llegó al mundo de la moda para ser protagonista.

Desde los ocho años que Valentina descubrió que se sentía mujer y asegura que desde ese entonces “fui tratada como tal”. La modelo comenzó a caminar las pasarelas hace algunos años y su consagración llegó de la mano de la Vogue francesa cuando decidió ponerla en la portada de su edición de marzo con el título: La belleza transgénero.

También fue convocada para campañas como la de Marc Jacobs y desfiles de alta costura. Hace poco fui figura en un desfile de L´Oréal.

Valentina Sampaio desfilando para L`Oréal Foto: Fotonoticias

Desde ese instante se convirtió en un referente del universo trans y luego de postear la novedad de que fue convocada por Victoria´s Secret, tuvo el inmediato apoyo y aliento de la actriz transgénero Laverne Cox, conocida por su papel en la serie Orange is the new black. Colegas brasileñas como Lais Ribeiro también le dieron su apoyo.

La decisión fue estratégicamente pensada por la marca luego de cancelar su tradicional show para este 2019. La cancelación tuvo que ver con las poco afortunadas palabras del gerente de marketing Ed Resek.

En respuesta a la pregunta sobre si Victoria´s Secret podía contratar modelo plus size o trans, Resek respondió: “¿Por qué no? Porque el show es una fantasía. Es un especial de entretenimiento de 42 minutos, eso es lo que es. Es el único del mundo en su especie y cualquier otra marca del mundo lo entiende al instante, incluyendo los competidores que nos critican”.

La contratación de Valentina es sin duda un nuevo rumbo para la imagen de la marca que viene siendo bastante cuestionada hasta por sus propios “ángeles”.

Valentina Sampaio, con esta foto anunció su participación en la campaña de Victoria´s Secrets

Karlie Kloss el año pasado renunció a su puesto de ángel y declaró: “No sentía que la imagen que estaba dando fuese quién era yo realmente y el tipo de mensaje que quiero enviar a las jóvenes de todo el mundo sobre lo que significa ser bella tampoco encajaba”.

Gisele Bündchen y Adriana Lima también se habían sumado con voces similares a las de Karlie.