Landau dice que "es inútil" y que "no sirve" que entreguen ahora el software a los partidos

El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, dijo que "es inútil y no sirve de nada" que el Gobierno nacional le "entregue ahora a los partidos políticos" el software que va a utilizar para el conteo provisorio de votos en las PASO del domingo. ya que "no puede auditarse".

El apoderado del Frente de Todos, Jorge Landau, dijo hoy que "es inútil y no sirve de nada" que el Gobierno nacional le "entregue ahora a los partidos políticos" el software que va a utilizar para el conteo provisorio de votos en las PASO del domingo, tal como se lo ordenó la Cámara Nacional Electoral.

"Ese software, entregado ahora, más de veinte días después de lo que correspondía es inútil, no puede auditarse", dijo Landau en diálogo con Télam.

"Así no se puede saber efectivamente en qué consiste. No hay tiempo para auditarlo porque las elecciones son el domingo. La clave estaba en entregarlo 30 días antes, tal como lo había estipulado en su momento la Cámara Electoral", remarcó el apoderado de la coalición peronista-kirchnerista.

Es por eso que Landau defendió el amparo que presentó hoy ante la jueza federal con competencia electoral María Servini, en el que se reclamó que "se deje sin efecto la aplicación del proceso de digitalización y transmisión de los telegramas de escrutinio desde los centros de votación".

Además, Landau pidió una medida "cautelar urgente que ordene el apartamiento inmediato de la empresa Smartmatic del proceso electoral en razón de las graves vulnerabilidades de sus sistemas informáticos denunciados por especialistas en la materia".