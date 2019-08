VIDEO Aseguran que Mirtha Legrand le debe 20 mil dólares al médico que la operó

Hace dos meses Mirtha Legrand debió suspender algunos de sus programas y hasta llamó a su hija, Marcela Tinayre, para que la remplace ya que se encontraba internada a causa de una brida intestinal.

Tras su alta, la diva de los almuerzos regresó a la pantalla de El Trece y continuó liderando su ciclo. No obstante, parece que la Chiqui no se fue del todo bien de la clínica donde estuvo internada ya que adeuda 20 mil dólares con el cirujano que la operó. Así lo manifestó Adrián Pallares en el programa Intrusos. Al respecto advirtió: “Aparentemente el médico que la operó todavía no cobró los honorarios que le corresponden”.

A su vez comentó que se trata del doctor Carlos Arozamena, quien se comunicó para anunciar la noticia. De todos modos, en el ciclo de América también dijeron que esta no sería la primera vez que se escuchan reclamos de este tipo.

Por su parte, en su momento, Mirtha se mostró muy agradecida por la operación y por el trato que recibió. “Hay que agradecer a todo el mundo que te atiende con tanto cariño, y al Mater Dei, que es un sanatorio extraordinario, muchísimas gracias también por haberme tratado tan bien y por haberme operado tan bien, sobre todo”, expresó la diva meses atrás. Desde el entorno de la conductora no se han pronunciado al respecto, por lo que no se sabe si Legrand está al tanto de la acusación en su contra.