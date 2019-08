Aceite de cannabis: el peligro de la venta de productos truchos

La norma determina que las acciones de promoción y prevención deben estar dirigidas a las personas a las que, por padecer una enfermedad bajo parámetros de diagnósticos específicos y clasificados por la Organización Mundial de la Salud, se les prescribe el uso de la planta y sus derivados.

Esa enfermedad es, por ahora, la epilepsia refractaria o resistente a los fármacos antiepilépticos (FAE). La semana pasada, se supo que más de 5 mil farmacias agilizarán el acceso al cannabis de estos pacientes.

Sin embargo, por fuera de esta regulación, hay productores informales que ofrecen cremas “calmantes” o “antiage”, champúes, geles para traumatismos y golpes, variedades de infusiones y aceites. Las promesas suelen no cumplirse. Se trata de productos que en su composición no dejan clara la incidencia de derivados de la planta.

El laboratorio CG/EM (Cromatografía Gaseosa con Espectrometría de Masas) de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) detectó, por ejemplo, que comercializan aceite de la semilla del cannabis, pero en presentaciones extremadamente diluidas. “También vemos que hay mucha gente que consume los aceites y no tiene ningún asesoramiento ni supervisión del médico”, explicó el decano de la Facultad de Bioquímica, Esteban Serra.

“Cuando una persona accede a un medicamento -que se considera un bien social, no un bien de consumo- tiene derecho a acceder a un producto de calidad controlado por la secretaría de salud o por la institución delegada para tal fin. En nuestro país, es la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología médica -ANMAT-”, explica el doctor Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández. La Anmat autoriza la importación del aceite de cannabis sólo para la Epilepsia refractaria.

“En nuestro caso ofrecemos un producto que es de grado médico y solo puede conseguirse a través de una prescripción médica”, explica por su parte Carolina Tiesta, directora para Latinoamérica de Ankor Biosciences, uno de los referentes locales en cuanto a productos estables y seguros dentro del esquema formal. “La Anmat evalúa la necesidad del paciente y una vez autorizado, nos permite el ingreso al país de este aceite que cumple con las normas legales vigentes de control y seguimiento que solicita el ente regulador: troquel de control, certificado de análisis en cada unidad con código QR, prospecto y trazabilidad, que es la herramienta eficaz que garantiza al paciente la calidad y seguridad de los medicamentos a los que expone el cuidado de su salud”.

“Es indispensable para el acceso que esté garantizado también por el Estado, es decir por los controles de la Secretaría de Salud de la Nación, para poder evitar medicamentos falsificados, duplicados. Uno tiene que tener en claro la importancia de esto, porque cuando una persona compra un medicamento, está llevándoselo a la boca, con todos los riesgos que esto implica” detalla Damín.

Lo importante es no jugar con la desesperación de los familiares y tampoco frivolizarlo al extremo de usarlo cuando alguien solo siente una simple molestia. “En la actualidad, cada vez son más las personas que recurren al cannabis. La mayoría de quienes acercan sus muestras a la facultad rosarina son adultos y adultos mayores que utilizan el cannabis para morigerar dolores de distinto origen: artritis, artrosis o dolores neuropáticos, dolencias para las cuales está descripto que el cannabis tiene cierta actividad”, revela Serra. “Hay un sector que produce sin ninguna participación de profesionales y, encima, lo hacen sin supervisión médica”, agregó.