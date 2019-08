Cesc Fábregas: "Sería para mí un placer ir a jugar ahí"

El volante español de Monaco Cesc Fábregas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, comentó este miércoles que sería un “placer” jugar en Argentina y elogió la “pasión” de los hinchas.

“La verdad que me parece una liga muy competitiva, muy agresiva, hay jugadores con muchísimo talento, han salido grandísimos jugadores de Argentina y del continente en general y la verdad que sería para mí un placer ir a jugar ahí. Pero bueno, el fútbol va como va, a veces salen las cosas, a veces no, pero bueno ya veremos”, comentó el español.

“Nunca lo había pensado, esto va muy rápido y no tienes tiempo de pensar en ciertas cosas”, reconoció Fábregas en diálogo con el Súper Deportivo Radio.

Además, el actual volante del club del Principado valoró la “pasión” de los hinchas argentinos y recordó su paso por Argentina en 2010 cuando jugó un amistoso con su seleccionado en el estadio Monumental y visitó La Bombonera.

“No tengo preferencia por ninguno, ya que sus dos hinchadas son pasionales. Lo viví cuando jugué contra Argentina y cuando pisamos el estadio de Boca”, recordó del amistoso en el que el seleccionado nacional se impuso por 4 a 1.

Fábregas, con paso por Arsenal (Inglaterra), llegó a Monaco en enero aunque no consiguió el nivel esperado por diversas lesiones musculares y apenas jugó 13 encuentros (un gol).