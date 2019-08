Cómo fue la jornada para los argentinos

El esgrimista Pascual Di Tella se quedó ayer con la medalla de plata en la categoría sable, al caer en la final ante el norteamericano Daryl Homer, en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El atleta argentino tuvo una jornada muy buena, pero no pudo en la final ante Homer, con el que cayó en un ajustado 15 a 13, en el lance disputado en el Centro de Convenciones de Lima.

La boliviana nacionalizada argentina María José Vargas no pudo con la mexicana Paola Longoria y se quedó con la medalla plateada en raquetbol.

Con parciales de 15-7 y 15-9 a favor de la azteca, número uno del ranking mundial, Argentina no pudo sumar un nuevo oro donde no era favorita, ya que el historial entre ambas es de 33 a 1.

En esgrima Isabel Di Tella perdió ante Patrizia Piovesan Silva de Venezuela por 12-15, por lo tanto la argentina se quedó con la medalla de bronce en espada.

Cabe recordar que ayer a la madrugada de nuestro país Virginia Bardach se adjudicó la final de los 200 metros mariposa femenino de natación.

En el natatorio cubierto de la Villa Deportiva Nacional, la cordobesa estableció un tiempo de 2m. 10s. 87/100 para la distancia, marca con la cual se adjudicó el oro.

Bardach, de 27 años, aventajó por 81/100 a la canadiense Mary Sophie Harvey, ganadora de la presea de plata, y por 1s. 64/100 a la estadounidense Meghan Small, que se quedó con el bronce.

Anoche, en la final de 100 metros mariposa, Santiago Grassi finalizó cuarto.

Al cierre de esta edición continuaban las pruebas en el Centro Acuático de la Videna con la esperanza de medallas.

.