Pavón usará la camiseta número "10" en Los Angeles Galaxy

El delantero argentino Cristian Pavón fue oficializado este jueves como nuevo jugador de Los Ángeles Galaxy de la liga MLS de Estados Unidos donde vestirá la camiseta número 10 del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

El cordobés, ex-Boca Juniors, fue anunciado como nuevo refuerzo con un video en el que actúa como el director de una orquesta en el medio del estadio Dignity Health Sports Park con la camiseta número 10.

“Estoy muy emocionado de estar acá. No veo la hora de jugar y poder ganar todo”, aseguró en un video publicado en las redes sociales del club norteamericano.

“Tenía muchas ganas de venir y tratar de aportar lo que yo sé, que es jugar al fútbol. Ahora que estoy acá intento disfrutar cada día. Me pareció un club muy bueno, tenía muchas ganas de venir y dejar una buena impresión. Sé que es un club muy grande y siempre tiene que tratar de ganar algo”, reconoció.

Pavón, mundialista en Rusia 2018 con el seleccionado argentino, jugará a préstamo en Los Ángeles Galaxy por 18 meses a cambio de una cifra cercana a los dos millones de dólares.

“En Boca tuve un nivel muy alto, quiero buscar ese mismo nivel y tratar de estar mejor acá, en el Galaxy. Conozco a Polenta que es un defensor al que he enfrentado y la verdad que muy bien. Con Favio Álvarez estuve en las inferiores, jugamos juntos cuando éramos más chicos. De Zlatan no hay nada para decir, es un crack”, concluyó el delantero de 23 años.

En el equipo norteamericano, Pavón se reencontrará con los Mellizos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto y será compañero del sueco Zlatan Ibrahimovic.