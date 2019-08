“Es importante que quien llegue al Congreso exija presupuesto y obras para Salta”

Elia Fernández es sobrina nieta del exgobernador Miguel Ragone. Tenía 8 años cuando perdió a su madre en la masacre de Palomitas y es una histórica militante por los derechos humanos. Este año decidió incursionar en política y se presenta como precandidata a senadora nacional por el Frente de Todos. En una breve pero profunda charla con El Tribuno, Elia contó por qué decidió involucrase en política y opinó sobre el debate que se viene: la ley del aborto y la reforma laboral y previsional.

Está en uno de los pocos frentes va con boleta corta. ¿Cómo se prepara una elección sin ir con candidato a presidente?

Hay que triplicar el esfuerzo, tenemos que militar el voto cortado. Si bien no está pegada la boleta de Cristina y Alberto con la nuestra, nosotros sí militamos el voto de los Fernández. Se nos complica un poco pero vamos al vecino a explicarle y a entregarle en la mano el voto cortado.

Es militante de derechos humanos, sobrina nieta del exgobernador Miguel Ragone, perdió a su madre en la masacre de Palomitas... ¿Por qué se involucró en política?

Porque hice política, aunque no partidaria. Desde los organismos de derechos humanos hacemos política pero no partidaria, pero siempre quedan las ganas de participar electoralmente, de dar un poquito más de lo que uno ya dio desde los organismos de derechos humanos. Por otra parte, lo que se hereda no se hurta. Vengo de una familia política, mi tío abuelo Miguel Ragone fue gobernador; mi mamá fue secretaría de Obras Públicas. Mi familia siempre participó en política. Se truncó la carrera con el asesinato de ellos, de mi mamá, María del Carmen Alonso de Fernández, y de Miguel Ragone, mi tío abuelo.

¿Le gusta este mundo?

Me encanta. La política me apasionó siempre, pero no la entiendo como carrera política. Estamos acostumbrados a verla como una carrera, entonces siempre me dicen por qué no empezás como concejal y después, si querés, llegás a una candidatura a senadora. No lo entiendo así, lo entiendo como una vocación de servicio. En algún determinado momento de tu vida decidís dar un poquito más de lo que ya venís dando, y bueno hacés una incursión en lo que es la política electoral. En tanto, siempre haciendo política desde los organismos de derechos humanos y desde el partido Frente Grande, que integro desde hace 15 años. Todas las decisiones nuestras son políticas. Esto no es nada más que tomar la decisión, hacer un paso más, donde tenemos otro tipo de representación y otro tipo de compromisos.

Piensa que puede aportar más desde el Congreso nacional que desde una candidatura local o provincial...

Sí, siento eso. Siento que es un momento en el país en el que necesitamos hombres y mujeres que se comprometan con un proyecto de país. Siento que ya di mucho en los organismos de derechos humanos, y que ahora estoy preparada porque estoy formada desde allí, tengo esa visión.

Solamente dos mujeres encabezan listas en la provincia. ¿Le sorprende esta situación?

Me genera reflexionar que todavía nos falta como sociedad avanzar en darle participación a la mujer, y las mujeres de animarse a exigir un lugar, porque muchas veces quieren participar pero terminan relegadas y queda ahí. Creo que la mujer tiene que ponerse un poco más firme en el momento de ser protagonista. Sobre todo, porque si vemos quiénes son los candidatos y quiénes son las segundas, te puedo asegurar que las segundas en este momento son mucho más interesante políticamente que los primeros. Estoy hablando de mi mismo Frente de Todos, yo veo que Bonetto es mucho más interesante que Lucas Godoy, inclusive Verónica Caliva es una compañera de la militancia feminista que está muy bien formada, y me parece que es mucho más interesante que Guaymás lo que puede llegar aportar ella en diputados.

Está con Diego Saravia y recorrieron mucho la provincia. ¿Qué propuestas le están llevando a los salteños?

Fuimos a rincones insólitos. Es algo que ya sabíamos pero vale la pena reforzarlo yendo al lugar, a los distintos lugares de la provincia. Creo que es muy importante que el salteño que llegue a senador o a diputado vaya al Congreso de la Nación a exigir que haya presupuesto para Salta, para las obras de infraestructura que son solo las puede hacer el Estado nacional: son las autopistas, las rutas, consolidar rutas en parajes que son caminos de tierra, súper inaccesibles. Hemos visto en la lucha docente cómo las maestras tienen todo una peripecia para llegar a su destino, a la escuela donde van a dar clases. Muchas veces quedan empantanadas y lo mismo se ponen las botas de goma y van. Eso es una deuda pendiente que tenemos los salteños en general con nuestra Salta profunda, porque a veces vemos Salta y la vemos desde acá, desde el teleférico. Vendemos para el turismo y hay lugares paradisíacos también en el interior pero que muchas veces el lugareño lo pasa bastante mal porque no tiene luz, agua potable o porque pasa un vientito más fuerte del normal y ya se queda sin luz. Hay mucha infraestructura que hay que hacer desde la Provincia y desde el Estado nacional. Sin ir más lejos, cuántas muertes se tomó el trayecto que va desde Metán hasta Rosario de la Frontera. Ahí necesitamos una autopista con doble carril. Lo mismo nos pasa desde Santa Ana hasta Cerrillos, es un tramo que hay que hacerlo autopista, porque es un tramo bastante jodido. Nos pasa lo mismo con la ruta 16 que hay que repavimentarla y está destruida, es intransitable.

Probablemente se trate nuevamente una reforma laboral y previsional. ¿Qué postura tiene sobre ese tema?

Yo estoy a favor de la reforma laboral, pero una reforma a favor de los trabajadores, no una reforma que le quite derechos a los trabajadores, que precarice. Ya estamos todos temerosos de perder nuestra fuente laboral. Imagínate si volvemos a los contratos basura. Esto hace que haya mucha demanda de trabajo y van a hacer lo que quieran con nosotros. La reforma laboral, ya en la práctica, se está dando, están cerrando fuentes laborales y quien tiene trabajo acepta cualquier condición para no perderlo.

¿Y sobre la ley de aborto seguro, legal y gratuito?

Con respecto a la ley del aborto, soy partidaria de que la mujer tome las decisiones sobre su cuerpo. Fundamentalmente porque las mujeres ya venimos sufriendo con el patriarcado, con que el padre decidía por nosotras, después decide el marido y el Estado también. Siempre hay un yugo sobre el cuerpo de la mujer. Siempre hay una observación permanente sobre el cuerpo de la mujer. Entonces, creo que eso es una decisión que tiene que tomar la mujer, que tiene que estar muy claro también en qué momento es permitida la práctica. A mí me parece terrible lo que pasó con la chiquita tucumana, que le practicaron una cesárea, que era un aborto, y después la criatura murió. Eso me parece una aberración, eso no lo acepto. Pero sí creo que hasta el segundo mes o tercero no habría tanto problema. Más allá de lo técnico que es el aborto, lo más importante es hacer cumplir leyes que ya están vigentes, como la educación sexual en todos los niveles y que haya prevención.

Por último, un mensaje para este domingo 11 de agosto...

Que sean conscientes del voto que van a emitir, tiene que ser un voto en defensa propia, en defensa del bolsillo. A las mujeres les pido que hagan voto también en defensa de los derechos de las mujeres. Necesitamos una voz femenina en el Senado, una representación legítima de nosotras, las mujeres, y que tengan en cuenta que al acto electoral lo hacemos una vez cada dos o cuatro años. Pero ese voto que van a emitir el domingo caduca dentro de seis años, así que sepan que no es un acto electoral que uno va y vota sino qué que hay que pensar en que ese voto nos va a representar ese tiempo. Entones, seamos conscientes y elijamos personas que valgan la pena y que sabemos que nos van a representar.