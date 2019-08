Grupo Guitarreros marcó su “Territorio“

Sebastián Juárez, Rodrigo Gravaruk, Martín Saavedra y Ramiro Yañez, están estrenando su nuevo material discográfico titulado Territorio, que ya empezó a sonar en todo el país.

El ascendente grupo Guitarreros quiso compartirlo con su gente, y por eso estuvo en vivo por Facebook de diario El Tribuno. La ocasión fue propicia para compartir los nuevas temas, además de anécdotas e historias del mencionado conjunto folclórico, que levantó considerable “polvareda” en las últimas temporadas, en el circuito musical.

“La placa Territorio es una producción netamente salteña. Contiene diez canciones, en un formato audiovisual que ya está disponible en su Canal de Youtube, y lógicamente por todas las redes sociales. Fue grabado a comienzos del mes de marzo en el dique Cabra Corral. La verdad que fue ambientado para alcanzar el objetivo, el paisaje colabora plenamente con el producto. En estos días se trabaja demasiado con lo digital, es lo más se consume en la gente”, sostuvo Sebastián.

El disco comprende: Soy guitarrero señor, Dijo que si, No te creo nada, Bailando saya, Mal acostumbrado, El triste, Bailarina, La tristecita, Motivo de tentación, y Cantor de zamba.

“Durante los últimos meses ya estuvimos presentando algunos de estas canciones en nuestros espectáculos, y nos sorprende de sobremanera la aceptación que tienen en el público. Eso nos brinda confianza y noas asegura que vamos por el camino correcto. Lógicamente que, no dejamos de lado las canciones que nos hicieron conocer los escenarios más importantes del país”, dijo Ramiro.

Más de una década llevan juntos estos cantores salteños, y en ocasiones debieron soportar el viento en contra, pero nada los detuvo y le dieron lucha a la marea, en pos de encontrar el buen puerto.

“No me caben dudas que la convivencia nos hizo fuerte, jamás faltó el compañerismo, y el respeto predominó en el grupo. Ante los problemas apareció el diálogo y la cordura. Nada resulta fácil en la vida, pero cuando uno se traza metas, debe saber sortear los escollos. Los seres humanos tenemos más defectos que virtudes, pero en éste conjunto la maldad no existe. Mis compañeros son fabulosos”, añadió a su turno Martín.

Desde hace varias temporadas, el repertorio se extendió a lo largo y ancho del país “Por suerte, el trabajo no falta, los últimos años nos sirvieron para conocer cada rincón del territorio nacional. Ahora, con el nuevo material discográfico hemos diagramado varias actuaciones, que llegan hasta la otra punta del mapa. También seguimos afrontando los compromisos de la propuesta Canto Guitarrero, que ponemos sobre escena junto al conjunto Canto 4. Este show nos trajo innumerables satisfacciones”, aseveró Rodrigo.

Halagos

El cuarteto salteño recibió una mención especial en el Festival Mayor de Folclore de Cosquín 2008, y dos años después fue la consagración de la mencionada cita folclórica. También fueron revelación del Festival de Doma y Folclore de Jesús María, en Córdoba.