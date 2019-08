River goleó a All Boys 7 a 0 con un triplete de Matías Suárez

River vapuleó este viernes al equipo suplente de All Boys por 7 a 0, en un partido amistoso que disputaron en el predio del club de Núñez en Ezeiza, en el cual Matías Suárez marcó tres goles.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se impuso con los tantos de Suárez, tras lo cual convirtieron Exequiel Palacios, Ignacio Fernández, Lucas Martínez Quarta y Jorge Carrascal.

Para este encuentro Gallardo dispuso que jueguen: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco; Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Matías Suárez.

Por su parte, el elenco dirigido por la dupla integrada por Pablo Solchaga y Gustavo Bartelt alineó a: Nahuel Losada; Adrián Martínez, Leandro Zalazar, Facundo Cardozo, Santiago Bustos; Santiago Lebus, Sebastián Navarro, Daniel Ibáñez, Nicolás Igartúa; Facundo Callejo y Diego Jara.

En el segundo partido River se impuso por 5 a 1 con goles de Ignacio Scocco, en dos oportunidades, Benjamín Rollheiser, Cristian Ferreira y Julián Álvarez mientras que Agustín Cardozo marcó el tanto de All Boys.

Gallardo dispuso que jueguen este encuentro: Enrique Bologna; Elías López, Franco Paredes, Kevin Sibille, Fabrizio Angileri; Cristian Ferreira, Bruno Zuculini, Nicolás De La Cruz; Benjamín Rollheiser, Ignacio Scocco y Julián Álvarez.

Por su lado, All Boys formó con: Joaquín Pucheta; Agustín Suárez, Sebastián Martínez, Facundo Melillán, Ian Pérez; Alan Espeche, Darío Stefanatto, Nicolás Sánchez, Gonzalo García; Agustín Cardozo y Jonatan Benedetti.

En tanto, los futbolistas Franco Armani, Javier Pinola, Fabricio Angileri, Leonardo Ponzio e Ignacio Scocco llevaron a cabo trabajos físicos en el River Camp.

El equipo de Núñez tendrá una seguidilla de partidos que comenzará el próximo sábado 17 de agosto cuando visite a Racing por la tercera fecha de la Superliga mientras que luego recibirá a Cerro Porteño por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores el jueves 22.

Luego, el domingo 25 de agosto será anfitrión de Talleres de Córdoba por la cuarta jornada del certamen de Argentina local mientras que el jueves 29 jugará la revancha con Cerro en Asunción el 29 y el 1º de septiembre recibirá a Boca en el estadio Monumental.