Graciela Fernández Meijide tras el fallo de Milani : “La noticia me sorprendió”

Tras el fallo que resolvió la absolución y la libertad de César Milani acusado por delitos de lesa humanidad, la referente de los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide mostró su disconformidad. "La noticia me sorprendió. Da como cierta molestia", dijo sobre la decisión que tomó hoy el Tribunal Oral Federal de La Rioja.

Meijide aguarda la apelación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación del fallo que absolvió al exjefe del Ejército y espera que el resto de los querellantes en la causa hagan lo mismo.

"Seguramente que va a haber apelaciones. No conozco los jueces, no conozco sus antecedentes. Quiero conocer los fundamentos de la resolución para poder opinar más", señaló en declaraciones a TN en referencia a la cercanía a las PASO. La ex integrante de la Conadep se disculpó debido a que se quebró en medio de la entrevista. "Este tema me invade", argumentó.

Esta tarde, los jueces Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier absolvieron a Milani en el juicio por delitos de lesa humanidad en el que se lo acusaba por el secuestro, detención y tortura de Pedro y Ramón Olivera en 1977.

