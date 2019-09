Florencia Peña sensual: “El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo"

Florencia Peña deslumbró a sus seguidores con una foto en la que se la ve semidesnuda y a la que acompañó con una reflexión sobre su cuerpo.

"El único templo al que asisto cada día es mi cuerpo y estoy en plena conciencia de que no es mi ser, no es mi alma, tampoco es mi espíritu ni mucho menos lo que pienso y siento; pero es lo que contiene todo eso, que en definitiva, es quien soy.

ᴀᴍᴏ ᴍɪ ᴄᴜᴇʀᴘᴏ. Lo cuido, lo venero. Porque es mío. Es mi continente. Me gusta mostrarlo y hago de él bandera reivindicatoria de tanta crítica, e insulto que a lo largo de mi vida he recibido", describió Flor.

El texto concluyó: "Mi cuerpo es MÍO y lo repito como un mantra de mi autonomía.", escribió la vedette en su cuenta de Instagram, acompañando la foto en blanco y negro más sensual que subió ésta semana.