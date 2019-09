Estacionó mal en el súper y la respuesta de los empleados se volvió viral

Tres imágenes que generaron la indignación de miles de personas en las redes sociales. Las compartió Arnold Angelini, vecino de Monte Grande, quien el domingo por la noche fue testigo de una escena peculiar en un centro comercial, en donde los empleados del lugar "encerraron" entre carritos de compras a un Peugeot 308 mal estacionado.

Ocurrió en el supermercado Coto de Temperley. Allí, Angelini relató que cerca de las 18 llegó al lugar con su pareja con el objetivo de ir al cine. "Salimos a las 23, bajamos y lo que vi me generó sorpresa e indignación, porque dije 'estacioná donde quieras'".

En Facebook, su publicación fue compartida por cinco mil personas. Angelini expuso las fotografías y redactó: "La verdad que hay que ser muy pelotudo para estacionar el auto en el sector 'changos'. No podés ser tan HDP y dejarlo donde querés. Se nota que nadie respeta nada menos un lugar indebido. Aplauso para los empleados que le dejaron encerrado el auto".



"Mi pareja sacó la foto. Lo insólito es que realmente el auto estaba mal estacionado y los changuitos los pusieron después. Estacionó donde quiso… A veces no hay lugar y tenés que buscar en otro lado, pero lo más loable es lo que hicieron los empleados: es su trabajo y están cansados de que les pase lo mismo", expresó Angelini en diálogo con Telefe.

"No respetan al otro, es cuestión de vivir con valores dentro de la sociedad. Si hubiese sido una amergencia me callo la boca. No llegué a ver cuando salió de ahí, francamente no lo vimos. Esto se hizo viral porque un amigo me pidió que lo compartiera", agregó el abogado. Fuente: Infobae