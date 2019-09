Facundo Campazzo: "Este grupo está haciendo historia"

Facundo Campazzo fue pieza clave para que Argentina derrote a Serbia (97-87) y se meta en semifinales del Mundial de Básquet de China 2019.

El base marcó 18 puntos (4/6 en dobles y 3/6 en triples), dio 12 asistencias, seis rebotes y tres robos.

“Esto es tremendo. No me voy a largar a llorar... Después de que ganás, son cinco segundos de una emoción, una adrenalina que es tremenda, y se va muy rápido. Quizás nos subestimaron y acá estamos. Hay que tomar dimensión de lo que está haciendo este grupo: estamos haciendo historia”, declaró Campazzo en zona mixta.

Campazzo analizo el partido ante Serbia y lo que viene: “Había que jugar muy bien para ganarle a Serbia y cada uno hizo lo suyo. El básquetbol es cuestión de jugar bien y hacer un buen partido, pero también de las ganas y el deseo. Ahí lo ganamos”.

“Hoy dimos un paso a una semifinal histórica. Siempre nos preguntamos para qué estamos y todavía no lo sabemos. Es una pregunta que aún no queremos responder”, cerró.