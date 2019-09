Un profesor le pedía sexo a sus alumnos a cambio de levantar sus notas

En un instituto de educación terciaria en la ciudad de Reconquista, en Santa Fe, un profesor fue denunciado por acoso sexual en reiteradas oportunidades. Fue acusado por los alumnos de insinuar y requerir relaciones sexuales a cambio de mejorar las notas, tal como consta en la denuncia efectuada por uno de ellos.

Tobías Rizzieri, el estudiante de Educación Física que impulsó la causa contra el profesor Víctor Gahn, de 55 años, aseguró que el docente lo desaprobó en reiteradas oportunidades, para posteriormente invitarlo a su domicilio con el fin de “corregir errores”. Además, aseguró lo acosó en diversas ocasiones, principalmente en los días previos a un examen, y durante la posterior entrega de la nota del mismo. Esto sucedió en el Instituto Superior de Profesores N° 4, “Angel Cárcano”, de la ciudad de Reconquista en Santa Fe.

El denunciante, en declaraciones al diario Crónica, detalló: “Al ser varones nadie se animaba a denunciarlo. En mi caso, me animé, con el apoyo de mi familia, porque tuve cuatro intentos para recibirme y siempre me ponía una excusa para desaprobarme, y después me invitaba a la casa para explicarme y corregir los errores”.

A su vez, el alumno reveló: “Accedí a la casa, la primera vez, pero me abrazaba, me decía que tenía algo extra que hacer si quería aprobar la materia”.

En el chat que compartió como prueba en su denuncia, es una de las charlas que mantuvo con el profesor donde le dice “Sabes lo que tenes que hacer para regularizar y aprobar”.

La acusación, radicada en el Centro Territorial de Reconquista, impulsó a otros estudiantes, alcanzando un total de siete casos en contra de Gahn. Tobías dio detalle de cómo actúa el docente: “No va con cualquier persona, apunta a chicos de bajos recursos y de personalidad tímida. A muchos chicos les preguntaba por el tamaño de su miembro, y hasta les aseguraba que debían acceder a sus pedidos si todavía tenían ganas de aprobar la materia”.

A pesar de la imputación, el docente continúa desempeñándose en su cargo. “Los profesores salieron a desmentir pero nosotros hemos presentado pruebas en las que ellos les pedían que se callaran porque si no sería imposible aprobar la materia con ellos. Es un entramado horrible”, expresó el denunciante.

Desde la institución emitieron un comunicado en el que expresaron que los profesores de la carrera de Educación Física y directivos “repudian los dichos vertidos por el estudiante Tobías Rizzieri y sus familiares, acerca de que en esta especialidad se suceden situaciones de acoso y se silencian por parte de algunos profesores. Por el contrario, negamos categóricamente tales acusaciones y entendemos que empañan la trayectoria de profesores y directivos de esta Institución”, añadieron.