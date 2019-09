Zárate, recuperado, se ilusiona con su regreso

Mauro Zárate, delantero de Boca, dejó atrás la lesión muscular que lo mantenía inactivo y entrenó hoy a la par de sus compañeros, algo que generó ilusión en el xeneize porque desean contarlo para los próximos compromisos, en especial las semifinales de la Copa Libertadores de América ante River Plate.

Zárate, de 32 años, había sufrido un desgarro en el soleo izquierdo el 21 de agosto pasado, en la victoria que Boca logró sobre Liga de Quito por 3 a 0 en Ecuador, por los cuartos de final de la Libertadores, y eso lo hizo perderse cuatro partidos, incluído el superclásico con River que finalizó igualado cero a cero en el Monumental.

Zárate, pieza clave en el esquema xeneize por su desequilibrio en los últimos metros y por su notable pegada con pelota detenida y en movimiento, no estuvo en la revancha ante la Liga que finalizó cero a cero en La Boca, tampoco en los triunfos sobre Aldosivi (2 a 0) y Banfield (0 a 1), y en el mencionado Superclásico.

La mejoría de Zárate no implica que el DT Gustavo Alfaro lo tendrá en cuenta para el domingo próximo, en el partido que Boca jugará a las 20 como local ante Estudiantes de La Plata, por la sexta fecha de la Superliga, con el arbitraje de Facundo Tello.

Es que Alfaro no quiere correr riesgos con una nueva lesión de Zárate, quien sí estaría disponible para la séptima fecha de la Superliga, en el clásico ante San Lorenzo, del sábado 21 de septiembre de las 17.45 en el Nuevo Gasómetro.