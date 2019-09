Facu Campazzo : “Nuestro trabajo valió la pena”

Argentina logró una de las mayores sorpresas en la Copa del Mundo FIBA 2019, tras noquear a la favorita Serbia en los cuartos de final. Fue un resultado que la mayoría no esperaba, especialmente con Serbia considerada como uno de los principales candidatos para el título y, al menos sobre el papel, siendo uno de los equipos más grandes y talentosos de todo el torneo.

Argentina, sin embargo, desafió las probabilidades, impulsadas principalmente por la magia ofensiva del fantástico base Facundo Campazzo, lo que llevó a su equipo a su sexta victoria en la misma cantidad de partidos.

“No tener derrotas es producto de mucho trabajo y mucha preparación antes del torneo”, explicó Campazzo. “Estamos muy contentos de que nuestro trabajo valió la pena, y queremos seguir trabajando y ganando. Queremos ir paso a paso. Solo queremos competir, y realmente no pensamos en el primer lugar o el segundo lugar o lo que sea todavía”, agregó el base cordobés.

Después del triunfo frente a Serbia, muchos le preguntaron a Campazzo si se trata de un renacimiento de la famosa “Generación Dorada” que contó con nombres icónicos como Manu Ginóbili, Andrés Nocioni y Pablo Prigioni, entre otros. Sin embargo, Campazzo, de 28 años, se apresura a desviar las comparaciones.

“Somos de diferentes generaciones”, dijo. “Aprendimos mucho de la generación dorada de Manu, Nocioni, Prigioni. La gente nos comparará, pero creemos que no hay comparación. Tenemos que jugar como jugamos. Esa generación nos dio muchos buenos valores: respeto, trabajo, sacrificio. Los tomamos y tratamos de hacer nuestra propia versión”, sentenció.

Campazzo jugó un partido memorable contra Serbia, aportando 18 puntos, 12 asistencias, 6 rebotes, 3 robos y 3 triples en una actuación deslumbrante. Desde Toni Kukoc en la Copa del Mundo de 1994 nadie ha producido más de 15 puntos, más de 10 asistencias, más de 5 rebotes y más de 3 robos en esta fase.