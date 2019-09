Carlita, la salteña que se prende a la Selección de vóley

Una vez, Carlita Juárez soñó con jugar en la Selección. Y está muy cerca de conseguirlo. A esta salteñita que juega al vóley en Gimnasia y Tiro le llegó una inédita citación por parte de la Federación de Vóleibol Argentino, para formar parte de una preselección de menores.

“Me siento muy feliz, todo gracias a la ayuda de mis padres, de mis profesores y compañeras de equipo”, expresó Carla en diálogo con El Tribuno. “Estoy en un proceso de mucho esfuerzo, de entrenar todos los días y mejorar”, agregó la piba del albo. “Era mi sueño llegar a la Selección, pero ahora quiero quedarme, ese es mi objetivo. Voy a dar todo de mí para lograrlo”, añadió entusiasmada.

La joven deportista, nacida en esta ciudad y con 15 años cumplidos en julio, fue citada para una concentración del 20 al 29 de este mes, que la FEVA armó con el propósito de formar al nuevo seleccionado juvenil de damas.



“Mis compañeras de equipos me ayudaron mucho, para no sentirme presionada, y mis compañeras del colegio me hacen bromas, me hacen el aguante”, dijo Carla. La licencia deportiva, avalada por la Secretaría de Deportes y la Asociación Salteña de Vóley le permitirán ausentarse tantos días del colegio.

Otra de las personas influyentes es el profesor Juan Ulloa. “Me ayudó mucho, mandó datos míos para mostrar mi altura y mi juego, se lo tengo que agradecer, y a mi preparador físico Lucas Díaz”. Y vaya detalle: la pequeña Carlita mide 1,85 metros.

Con el profe Juan, los entrenamientos por estos días se vuelven muy intensos ya que la salteña necesita llegar de la mejor manera.

“Sentimos mucho orgullo, nosotros acompañamos a los deportistas y a los clubes. Es la primera citación desde que estoy en la Asociación, ojalá que sirva de estímulo para todos los chicos, aunque estemos en Salta y estemos lejos, las cosas suceden”, sostuvo por su parte Leandro Etchezar, el titular de la ASV.

Carla se desempeña en Gimnasia y Tido desde los 12 años, pero se inició en el vóley en el club Bancario, desde que tiene 9. Formó parte del seleccionado salteño hasta que pasó al club albo, con el que recorrió muchos lugares del país y participó de varios torneos. Así la fueron conociendo los de Buenos Aires.