Caso Farfán: descartan la teoría del homicidio

El Ministerio Público Fiscal dio a conocer ayer el resultado del informe emitido por la junta médica que evaluó el caso de un joven que murió en confusas circunstancias en febrero pasado en esta ciudad. Tras analizar las fotografías de la autopsia, los peritos concluyeron en que Jorge David "Guri" Farfán Vera no fue víctima de un homicidio y que su deceso se produjo por edema agudo de pulmón, asociado al consumo de sustancias tóxicas y alcohol, tal como lo determinó la autopsia.

La controversia en torno a este suceso se generó cuando el padre y otros familiares de la víctima denunciaron que "Guri", de 23 años, presentaba lesiones compatibles con golpes en distintas partes del cuerpo. La primera hipótesis que surgió fue que a Farfán Vera lo agredió el propietario de una vivienda de barrio Santa Ana I, donde habría ingresado a robar una bicicleta. Sin embargo, Jorge Farfán sostuvo que en realidad su hijo fue víctima de un ataque por parte de un grupo violento que le sustrajo dinero, las prendas de vestir y las zapatillas. Además negó que el joven haya sido un consumidor de drogas.

Las sospechas de los familiares se acrecentaron con el informe del perito de parte que designaron para evacuar las dudas. Según el médico Marcos Cabezas, la muerte del joven se produjo por "traumatismo de cráneo, traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen". Por esta situación Farfán padre efectuó un duro cuestionamiento a los médicos del Servicio de Medicina Legal del CIF, quienes determinaron que la causa de muerte de Farfán habría sido originada por "edema agudo de pulmón asociado al consumo de drogas".

Para analizar estas discordancias, la fiscal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Verónica Simesen de Bielke, convocó oportunamente a una junta médica. Para su constitución se presentaron el traumatólogo Miguel Matteo, sugerido por el Colegio de Médicos de la Provincia de Salta; Ana María Vega, del Servicio Médico Forense del Poder Judicial y Benito Mena, en representación de la familia de Farfán Vera. Según la fiscalía el médico Marcos Cabezas, quien elaboró el informe como perito de parte, no se presentó para participar de la junta médica. El informe concluyó en que el cuerpo de Jorge David "Guri" Farfán no presentaba traumatismo cerrado de cráneo, tórax o de abdomen. De los estudios bioquímicos la junta determinó la presencia de tóxicos y alcohol en orina en la víctima y coincidieron en la necesidad de realizar la cuantificación de alcohol y tóxicos en la sangre del joven, la cual se encuentra preservada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), de acuerdo a los protocolos existentes.

En tanto que de los estudios histopatológicos los profesionales establecieron que la víctima sufrió un "edema agudo de pulmón y necrosis del músculo cardíaco, compatible con infarto agudo de miocardio".

“Esto no terminó”



“Lo que hicieron fue un ridiculez porque la junta médica no hizo un análisis profundo de la autopsia”, expresó a El Tribuno Jorge Farfán, el padre de la víctima. Dijo que “a los peritos le mostraron algunas fotografías de la autopsia y de las radiografías, pero eso no es todo”.

Por su parte el abogado de la familia, Martín Galván, manifestó que “esto no ha terminado aquí” y anunció que hoy presentarán un escrito ante la fiscalía para solicitar una ampliación de los puntos de las pericias. “La junta médica no tuvo acceso a las radiografías, donde se advierte claramente la luxación en el hombro que presentaba el muchacho”, apuntó Galván.

El letrado apuntó que “la pericia no está completa y a lo queremos llegar es que se conozca la verdad real de lo que pasó con este joven”.