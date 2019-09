Un milagro para terminar con la pereza legislativa

Los senadores le habían dado prioridad al tratamiento de la reforma del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), pero hoy no trabajarán por la semana del Milagro. Por la ineficacia del CIF graves crímenes siguen sin resolución. La celebración del Milagro no convierte a Salta en un Estado de maravilla. De los legisladores, los ciudadanos no esperamos muestra de fe en el horario laboral, sino que gestionen, legislen, debatan, controlen, que cumplan con sus funciones. Ya es tan trillado citar la frase bíblica "Al César lo que es del César", pero es inevitable recordárselos. Profesar creencias y cultos está garantizado por la Constitución para todos los ciudadanos, eso no está en discusión. Pero cada cosa en su lugar. Imáginese si un empleado de una fábrica se decide abandonar su puesto para ir a misa. Un changarían no puede darse ese lujo. El feriado provincial es el 15. Seguramente días previos a las elecciones primarias del 6 de octubre tampoco habrá sesiones en la Legislatura.

Los salteños atravesamos una de las peores crisis socioeconómicas desde el regreso de la democracia. Y tremenda coyuntura requiere responsabilidad, compromiso y seriedad por parte de los representantes elegidos por voto popular.

Con estos comportamientos, los legisladores demuestran que hacen lo que quieren. El martes no hubo quorum en la Cámara de Diputados. El motivo también fue el Milagro y la asistencia a los peregrinos. El Concejo Deliberante también levantó la sesión de ayer. En ese edificio de todos los salteños se ofició una misa de acción de gracia durante la mañana. Los trabajadores no se quedaron después de hora para participar en la celebración.

En diciembre se cumplirán dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que cesaran las clases de educación religiosa y todo ritual en horario escolar. Este es el segundo año en que los alumnos asisten a la Catedral para la época del Milagro en contraturno. Las autoridades debieran hacerse eco. Pero sobre todo entender que bajo ningún argumento de tradición se dé lugar a la pereza, que es un pecado capital.