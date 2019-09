Tevez volvería al once ante Estudiantes

Carlos Tevez sería titular el domingo ante Estudiantes de La Plata por la sexta fecha de la Superliga, según el once que paró hoy el entrenador Gustavo Alfaro en la practica de esta mañana en Casa Amarilla.

De esta manera volvería a estar desde el arranque después ser suplente en el superclásico ante River y que su lugar fuera ocupado por el juvenil Jan Hurtado.

El equipo que puso hoy el técnico fue con Marcos Díaz, Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Sebastian Villa, Ivan Marcone, Nicolas Capaldo y Emanuel Reynoso; Carlos Tevez y Franco Soldano.

A estos habría que ubicar a Esteban Andrada por Marcos Díaz. El arquero titular lleva 9 partidos invicto y trabajó diferenciado junto a Alexis Mac Allister, Junior Alonso, Jorman Campuzzano y Jan Hurtado por venir de jugar con sus respectivas selecciones en las fechas de FIFA.

De ser éste el equipo para el domingo, el otro cambio con respecto al que jugó en el Monumental es el de Sebastian Villa por Danielle De Rossi. No obstante hay que esperar a las practicas de mañana y el sábado, donde se realizan los ejercicios de pelota parada para terminar este once que paro hoy.

En el entrenamiento, Mauro Zarate y Eduardo Salvio trabajaron a la par del resto, ya recuperados de sendos desgarros, uno en el soleo izquierdo y otro en el aductor derecho, y la idea es que ambos sean titulares ante San Lorenzo el próximo 21 en el Nuevo Gasometro.

La idea de Alfaro para ese encuentro es alinear un conjunto que sea el mismo que enfrentará a River, de visitante, el 1 de octubre, partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.