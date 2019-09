Higuaín: “Estoy en Juventus para demostrar mi valor”

Gonzalo Higuaín, delantero de la Juventus, advirtió que está en club para demostrar su valor tras una temporada a préstamo en Milán y Chelsea, de Italia e Inglaterra, respectivamente, en la previa de la fecha 3 contra Fiorentina, por la Liga italiana.

“Estoy acá para demostrar mi valor, quería seguir acá desde el primer día que volví. Estoy feliz por estar en la Juve, en un gran club, un gran equipo y una gran hinchada que conozco”, comentó Higuaín en relación al encuentro del sábado, a las 10 (hora argentina).

“Es una decisión que he tomado yo, he decidido cambiar el 9, aunque estuviera disponible, por el número del día en que nació mi hija, para llevarla conmigo cada partido. Fue una elección que me está trayendo suerte”, explicó en una nota con el sitio web del club turinés.

Higuaín regresó esta temporada a Juventus luego de ser campeón de la Liga de Europa con Chelsea y se ganó un lugar en el equipo titular junto con el portugués Cristiano Ronaldo. De hecho, el ex River Plate ya anotó un gol en la victoria de la pasada jornada contra Napoli (4-3).

“¿El pasado? No pienso en ello, solo en el presente y el futuro, será una temporada importante. El año pasado fue difícil para mí, pero aun así hice doble cifra de goles y gané la Europa League. Ahora solo pienso en nuestra temporada”, recordó el Pipa.

“Estoy contento por estar de nuevo con Cristiano en el equipo tras algunos años, está mejor que antes, más completo y ambicioso”, finalizó el atacante.