Líderes originarias celebraron el Día de la Mujer Indígena

El pasado 5 de septiembre se celebró el Día de la Mujer Indígena y por ese motivo la empresa Tecpetrol organizó en Tartagal un gran encuentro de Líderes Originarias donde realizó una ponencia la abogada jujeña de origen colla, Carmen Burgos.

Nacida en la comunidad Tolamayo del departamento Santa Catalina, provincia de Jujuy, en la frontera entre Argentina, Bolivia y Chile, al finalizar el nivel medio, la doctora Burgos estudió abogacía en Buenos Aires con el objeto de luchar por los derechos de los pueblos indígenas.

Actualmente se desempeña en el Inadi y en diálogo con El Tribuno se refirió a la realidad que viven las comunidades originarias del norte argentino y los objetivos que las mujeres indígenas deben alcanzar para ser vehículo de desarrollo de las comunidades a las cuales pertenecen.

La mujer aborigen, sin voz

"Llegué invitada por la empresa Tecpetrol en coincidencia con la celebración del día de la mujer indígena a este lugar de Salta donde el C.O.A.J. (Consejo de organizaciones aborígenes de Jujuy que tuvo a su cargo el dictado del terciario en desarrollo indígena) fue un espacio muy importante de fortalecimiento", consideró la letrada de la vecina provincia.

La doctora Burgos analizó que después de sus exponencias "creo haberles dejado algo de conocimiento y un poco de ánimo y de fuerzas y eso lo noté en la participación de las mujeres; y rescato la palabra de una hermana del pueblo Wesnayek (wichí) quien reconocía que las mujeres aborígenes siempre nos quedábamos calladas y no levantábamos nunca la voz".

"Me acerqué a ella la felicité y quise darle los ánimos para que sigan adelante. Como lo reconoció esa hermana, las mujeres indígenas siempre hemos sido calladas y sufrimos múltiples discriminaciones. Las mujeres deben tener voz aún en sus propias comunidades y caminar junto al dirigente varón para mejorar la vida de todos", aclaró la dirigente y abogada.

Recorrió las comunidades

En una recorrida que realizó por diferentes comunidades del norte de la provincia pudo ver "que a pesar de la urbanización su cultura está aunque las condiciones de vida no sean las más favorables. Hay mucha situación de pobreza y marginación, como también la falta de servicios básicos pero más allá de eso la población en su conjunto debe replantearse si aquel a quien estamos haciendo a menos es o no una persona; o el porqué ese destrato al originario, algo que las hermanas me expresaban en ese encuentro".

"Cuando vamos al hospital tenemos un trato diferente" y por eso considero que el personal que presta servicios en los hospitales, en las escuelas y en cualquier organismo debe sensibilizarse y reivindicar a los pueblos indígenas como originarios de estos territorios", dijo con firmeza la doctora colla.

La brutalidad de la conquista

Cada 5 se septiembre, desde el año 1983, en toda América Latina, instituida en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tihuanacu (Bolivia), se celebra El Día Internacional de la Mujer Indígena, en conmemoración a Bartolina Sisa, una guerrera aymara que luchó contra la conquista española.

Nacida en 1753 en la comunidad de Sullkawi, del Ayllu Bartolina, vivió los atropellos que se cometían con las poblaciones indígenas, lideró la insurgencia aymara y logró armar un batallón de guerrilleros y guerrilleras indígenas.

En una de las batallas, fue atrapada por el general realista Sebastián Segurola, fue torturada, ahorcada y descuartizada y se exhibieron su cabeza y extremidades en los distintos lugares en los que luchó para generar miedo en las tropas que se oponían a la colonización.

Gracias a esa lucha hoy se recuerda a la mujer indígena americana, aunque todavía falta mucho por hacer.