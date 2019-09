Kudelka: “El folclore existió siempre, el problema es cuando se pasa el límite"

El director técnico de Newell‘s Old Boys, Frank Kudelka, dijo este viernes que “no sé si el día de mañana tendré la oportunidad de dirigir otro clásico, entonces por qué voy a gastar energía en pensar cosas negativas o en las cosas malas que pueden pasar. Disfruto de dirigir uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino. ¿Cómo lo voy a padecer?”.

Kudelka, en conferencia de prensa ofrecida en el Complejo de Bella Vista, no confirmó el equipo que el próximo domingo jugará el clásico de la ciudad con Rosario Central y no confirmó si Alexis Rodríguez o el atacante portugués Luis Leal estarán en el ataque.

“Al equipo no lo doy, no porque quiera esconderlo sino porque falta una práctica y quiero que todos lleguen entrenándose con la posibilidad de jugar el domingo. Igual las variantes no son muchas y ustedes ya las conocen”, subrayó.

En cuanto a la pasión que despierta el clásico rosarino, que ayer se tradujo en dos ataques incendiarios a un mural de cada club, opinó que “el folclore existió siempre, el problema es cuando se pasa el límite, ya sea con una acción, con una palabra o con un gesto. Por eso, como protagonistas, tenemos que preguntarnos cuánto aportamos para que tengamos una vida sana”.

Interrogado sobre la postura con la que saldrá su equipo a jugar el clásico, teniendo en cuenta que ambos equipos pelean por salvarse del descenso, Kudelka advirtió que “los dos equipos vamos a tratar de ganar, después veremos cómo sale el partido”.