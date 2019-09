Neymar fue silbado por sus propios hinchas y les respondió con un golazo

Cuántas veces los futbolistas pasaron de los silbidos a los aplausos por una genialidad? Un clásico de las idas y vueltas de los hinchas, que pueden sentirse decepcionados o desilusionados por algunas actitudes de los cracks de sus equipos, pero a la vez capaces de cambiar de estado de ánimo cuando los villanos vuelven a ser héroes. Este sábado le tocó a Neymar, en su reencuentro con los aficionados del PSG.

Los coqueteos del astro brasileño para regresar al Barcelona a jugar con Lionel Messi y Luis Suárez no cayeron bien en los hinchas parisinos. Lo demostraron ya con carteles en las tribunas e insultos. Parecía una relación quebrada. Incluso este sábado, cuando Neymar salió a hacer el calentamiento previo para el partido con el RC Estrasburgo, por la fecha 5 de la Ligue 1 francesa, recibió silbidos. Que se repitieron en largos pasajes del encuentro cada vez que tocaba la pelota. No estaba fácil la cuestión evidentemente. Hasta que Neymar mostró su clase y desató la euforia en el Parque de los Príncipes.

Con el partido 0-0, pese a los numerosos intentos por desequilibrar al conjunto visitante, el PSG, que contó con Angel Di María entre los titulares, no ocultaba la impotencia por no poder quebrar la resistencia rival. Inclusive, a los 15 minutos del segundo tiempo se produjo el debut de Mauro Icardi, otro personaje polémico tras sus desencuentros con Inter, de Italia. Pero no había caso: ni siquiera con su habitual virtud para convertir era suficiente para alterar el resultado.

Ya en tiempo adicional. Icardi pivoteó y abrió el juego hacia la izquierda. Desde ahí salió el centro de Abdou Diallo. El resto lo hizo la magia de Neymar: de aire, clavó un zurdazo de espaldas al arco. Golazo. Que festejó seriamente primero y poco después más distendido, al advertir el cambio de actitud de la gente del PSG, que lo reconoció con aplausos.

Dos minutos más tarde, tras una asistencia de Di María, Neymar marcó el segundo, pero fue anulado por el VAR, que detectó una posición fuera de juego en la acción previa, en pleno contraataque del PSG. Que sigue como líder del torneo, con 12 puntos, producto de cuatro triunfos y una derrota. Aunque lo más saliente, para el equipo y también para los hinchas, es saber que Neymar está de regreso. En todo sentido.