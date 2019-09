La dieta del seleccionado argentino de básquet (¿qué comen?)

Todos hablan de la selección de básquet argentina como si fuera un milagro. Sin embargo, los jugadores del equipo de Sergio Hernández viene preparándose hace años con un riguroso plan de entrenamiento y la mayoría lleva una dieta low carb/high fat que genera polémica entre nutricionistas. Si somos lo que comemos… ¿será que esta alimentación los llevó hasta el final del Mundial de Básquet que se llevará este domingo contra España? Veamos lo que dicen los especialistas.

El secreto Keto

Seguro en estos días habrás escuchado hablado de la figura del equipo de básquet argentino, Luis Scola, quien a sus 39 años mantiene un nivel de rendimiento mucho más alto que el de un deportista de su edad, pero con toda la sabiduría de la experiencia. Además de la disciplina adentro de la cancha, trascendieron detalles de la particular dieta que lleva Luifa: no desayuna ni merienda. Y, a contramano de lo que recomiendan la mayoría de los nutricionistas, entre el almuerzo (que lo hace alrededor de las 14) y la cena (no más tarde de las 20), apenas toma infusiones.

Consume poca fruta (y de índice glucémico bajo), nada de lácteos, grasas, pastas, harinas ni azúcares. Su nutrición se basa principalmente en verduras, proteínas (idealmente pescado y huevo) y fuentes de grasas saludables (como palta, coco y frutos secos).

Los preparadores de “Ironman” -apodo que se ganó por gran su resistencia física- explicaron que el principal beneficio de este tipo de alimentación es tener los intestinos limpios y el sistema inmune alerta: la clave para prevenir lesiones.

Además de Scola, otros miembros del equipo como Facundo Campazzo y su gran amigo Manu Ginobilli también están experimentando en la onda keto (planes muy bajos en carbos y altos en grasas para utilizar como fuente de energía las grasas).

La discusión de los especialistas

En Argentina está muy implementado el sistema de 4 comidas al día, desayunar ni bien nos levantamos y jamás saltear los snacks. Si bien hay diferentes corrientes de alimentación, los nutricionistas más convencionales siguen defendiendo este clásico modelo que se repite hasta el día de hoy. “Realizar varias comidas al día es fundamental para mantener a la población saludable, ayuda a mantenernos saciados y evitar picos de glucemia, entre otras cosas. Las colaciones no son necesarias para todos, son una herramienta u estrategia dependiendo de los objetivos”, explica la licenciada en Nutrición Raquel Paredes (@nutrirak), miembro del plantel de Nutrición de Fundación Favaloro.

Del otro lado, Lucila Carrera (@lu_nutricion) no sólo defiende la alimentación que lleva los jugadores de la selección de basquet argentina, sino que ella misma la lleva a diario: “los beneficios de una dieta low carb o cetogénica, por un lado, ayuda a combatir muchas enfermedades como el caso de cáncer, epilepsia y las de tipo autoinmune. Están comprobados sus excelentes resultados. También es una buena estrategia para prevenir enfermedades ya que mejora la salud de nuestras mitocondrias y nos permite tener mayor flexibilidad metabólica (mayor capacidad de oxidar las grasas como fuente de energía)”, explica esta especialista en educación alimentaria. Y asegura: “lo más importante es volver a consumir alimentos reales (pollo, carne, pescado, huevo, vegetales, papa, batata, frutas, aceite de oliva, palta, frutos secos, etc) y disminuir en lo posible el consumo de alimentos procesados (aquellos manipulados por la industria con muchos ingredientes incluyendo aditivos, conservantes, colorantes, etc)”.

Aunque hay especialistas a favor y en contra, también están los que ni la odian ni la aman. Como es el caso del licenciado Matías Marchetti (@matias.marchetti), quien prefiere pensar que hay un tipo de alimentación ideal para cada persona: “la dieta Keto está en boca de todos hoy en día, pero tiene sus pro y contras. En mi experiencia, lo bueno es que te permite controlar mucho más el hambre, reduce la ansiedad y repercute de manera positiva en la salud de la flora intestinal ya que no consumen azúcar, harinas ni alcohol”. Entre los puntos en contra, Marchetti asegura que es bajo el nivel de adhesión. “Realmente a la gente le cuesta mucho desligarse de alimentos tan placenteros como los almidonados y el alcohol. Y pensá que la mayoría no hacen 3 o 4 horas de actividad física como un jugador de basquet. ¡Gracias que hace una hora en el gym! Además improvisar con este tipo de dietas es muy complicado porque no es que vas a un kiosco y encontrás opciones low carb. Tendés a ir más por el ayuno que a la colación inteligente”, agrega el licenciado.

¿La dieta low carb es apta para todos?

Ya sea que querés ser Keto, vegana o macrobiótica… La recomendación para TODOS es primero acudir a un profesional para que evalúe la salud general de cada persona y armar un plan alimentario personalizado. Si bien la mayoría podemos decidir qué comer, la realidad es que cada uno tiene sus propios requerimientos y objetivos… Así que claramente no va a comer lo mismo Luis Scola que una secretaria que trabaja de 8 a 18 sentada. ¿Se entiende?

“¡No hay que dejarse llevar por las modas! A la hora de armar una dieta, el profesional tiene en cuenta lo antropólogo, psicológico, familiar, los gustos y posibilidades de cada paciente. Y hay personas a las que les va a ir genial ideal con un plan Keto, pero otros que pueden llegar a los mismos objetivos consumiendo un un 30 o 40% de carbohidratos almidonados complejos. Pero la clave está en consultar con un nutricionista”, insiste Marchetti, actualmente especializado en Deporte.

Por su parte, la lic. Paredes es categórica al desaconsejar una dieta baja en carbohidratos a la población en general: “definitivamente desaconsejo esta dieta para quien quiere ser fit. Un basquetbolista profesional juega en total aprox 30 min y tiene un gasto estimativo entre 450 y 330 kcal, menos de lo que gasta una mujer de 57 kilos trotando a ritmo lento. Cada alimentación se debe adecuar no solo al tipo de actividad física sino también a los gustos y hábito del paciente”.

Como siempre, cada vez que alguien sale la zona de confort o rompe los esquemas se generan grandes debates. Nosotros te contamos de qué se trata la dieta de estas bestias que están dando que hablar en el mundo entero y planteamos el tema entre diferentes profesionales… Después dependerá de cada uno sacar sus propias conclusiones.

