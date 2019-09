Dany La Voz: de trapito a sensación de la cumbia local

"Yo me crié en medio de la droga y el robo, pero Dios cambió mi vida, me sacó de la calle y me puso donde estoy", cuenta el músico a quien Claudio Sotelo ayudó a insertarse en el circuito. Pura solidaridad.

La cumbia en las últimas décadas adquirió terreno en todos los ámbitos sociales, y una fiesta que no haga sonar un ritmo tropical, no tendrá el mismo sabor. Tiene un fuerte apego en la provincia, innumerables son los músicos y cantantes que hoy se desparraman a lo largo y ancho del país. Sería injusto nombrar a quienes marcaron el rumbo, porque seguramente alguno quedará en el tintero, lo importante es que la fuente inagotable de talentos jamás se detuvo, y siempre se cristaliza alguna aparición.

En las últimas temporadas, apareció la figura de Dany La Voz, quien define su estilo como una cumbia feroz. Si bien hace varios años desempeña su profesión sobre los escenarios, hace dos temporadas que decidió encaminar su carrera como solista.

"Estoy preparando una gran velada para festejar los dos años como solista. Realizaré un recital el viernes 27 de septiembre, a partir de las 21.30, en la sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460. Durante la reunión ofreceré mi primer material discográfico titulado "El rugir de la cumbia' (es el noveno disco de su carrera). La placa contiene 12 canciones, de mi autoría y covers", resaltó el cantante salteño.

Lógicamente que la base de su carrera la construyó con otros formaciones musicales, que lo fortalecieron arriba de las tablas.

"Mi primera formación fue el grupo La Resak, con los hermanos Figueroa, sin dudas una etapa de aprendizaje. Luego, durante más de tres años estuve con la banda Pide más, donde brillaron los temas: La cerveza, Que pasó, y La musiquita, todo sucedió durante el 2015. Cuando estaba en mis planes armar un nuevo grupo, me fui a cantar a la cárcel para el Día del Padre, y allí los presos me sugirieron que el nombre: Retumba la voz. Hicimos furor con el tema: Cinco Minutos", agregó Dany.

Así llegó el momento de despegar en su propio vuelo, con valija en mano, determinó que la hora había llegado "En el 2017 decidí seguir como solista, sabía que todo el trabajo que desarrollé durante años, me serviría para escribir mi propia página. Así, llegaron los éxitos: Hipocrecia, Gabriela, y Oye mujer, esta última canción la grabé a dúo con El Cartuche, de Sonido Básico", acotó el cantante tropical.

Desde pequeño nada le resultó fácil, criado en villa San Antonio, era trapito en los semáforos "Cuando limpiaba los vidrios en las esquinas, también le cantaba alguna canción a los conductores, quienes quedaban sorprendidos por mi voz. Un día paró Claudio Sotelo (líder de Los Juveniles Panda), cuando me escuchó cantar me dijo que esa era mi profesión, y él me ayudó para encaminarme en el circuito musical. Siempre le estaré agradecido.

También rescató que todo se lo debe a su madre Silvia Romero "Ella me llenó de valores, educación y amor. Yo me crié en medio de la droga y el robo, pero Dios cambió mi vida, me sacó de la calle y me puso donde estoy. Dios llegó a mi vida y entró en mi corazón. Siempre intentamos darle una mano a quien la necesita, estuve en 31 festivales solidarios en los últimos meses, en los distintos barrios de Salta. La mejor paga siempre me la da Dios. Siempre ruego para que a la gente de mi provincia nunca le falte salud, trabajo, paz y amor", enfatizó.

Daniel Rogelio Alvarado es el nombre verdadero de Dany La Voz, quien cuenta con numerosos seguidores en todo el NOA "Contamos con 27 grupos de Whatsapp y mucha gente que siempre quiere compartir nuestra música. Acabamos de grabar el video clip de la canción Sola, que se llevó a cabo en Plaza 9 de Julio", dijo Dany. Jamás se olvida de sus ocho hijos: Julián, Bruno, Rodrigo, Daniel, Tomás, Nadua, Aldana y Guadalupe "Son la motivación permanente en mi carrera artística, me iluminan en cada escenario", sentenció finalmente Dany La Voz.