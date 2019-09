Escándalo: Dura respuesta de Estrada al intendente Sáenz sobre la “campaña sucia”

Un gran escándalo político se desató en las últimas horas en Salta, y tiene como protagonistas al actual intendente de la Ciudad, Gustavo Sáenz y precandidato a gobernador, y a Emiliano Estrada, precandidato a vicegobernador por la fórmula que encabeza Sergio Leavy del Frente para Todos.

Sáenz acusó a Estrada y al exintendente de Tartagal de enviar gente a darle una paliza a su hermano. Ante esto, el exministro de Economía de nuestra provincia, salió a pegarle de forma durísima. El cruce se dio a través de la red social Faceobok.

“Con mucho dolor y bronca, les cuento que el domingo cerca de las 2 de la madrugada, mientras miles de peregrinos llegaban a nuestra ciudad y otros miles descansaban después de días y días de caminar para ponerse bajo la protección de nuestros Santos Patronos, unos inadaptados molieron a golpes a mi hermano menor y dejaron inconsciente a su amigo en la calle cuando se acercaron a reclamarles porqué pegaban carteles truchos con mi cara. Estaban en un Renault 11 rojo patente TQL 285, dijeron que respondían a Estrada y que los contrataban Los Poetas”, denunció el intendente Gustavo Sáenz



Y prosiguió en su denuncia: “A los pocos minutos llegaron una camioneta roja con jaula con 20 personas y un auto blanco del que se bajaron un tal Lupo y Búfalo, que sin mediar palabras empezaron a agredirlos salvajemente y terminaron en él hospital San Bernardo. Los delincuentes están identificados. Ahora, los conocidos y violentos “Lupo” a la cabeza, trabajan para Leavy y Estrada, son los mismos que pintaron toda la provincia cuando Fernando Yarade”.

Tras esta fortísima denuncia pública a través de Facebook, Emiliano Estrada, candidato a vicepresidente por la fórmula del Frente para Todos que encabeza Sergio Leavy, salió a respnderle al intendente salteño.

El ladrón cree que todos son de su condición

“Ante las acusaciones realizadas sobre mí persona por el intendente Gustavo Sáenz, debo aclarar que no conozco ninguna banda de pegatinas ni pintadas. Yo repudio enérgicamente las campañas sucias, nosotros también las estamos sufriendo”, comenzó su misiva también publicada en la red social Facebook.

“Yo hago política habiéndome recibido de economista, es desde ahí de donde creo que se pueden cambiar las cosas, no desde la política patoteril. Evidentemente eso en su familia no es igual, porque su hermano andaba a las 2 de la madrugada de un día que para los salteños es de vigilia y reflexión, pintando y pegando afiches. Querer involucrarme a mí en los comportamientos patoteriles de su hermano que anda haciendo pintadas en medio de la festividad del Milagro, es utilizar la victimización para tapar todo lo que hace mal. Si quieren les puedo dar algunos ejemplos”.

2Cuando evadieron más de $400 millones de pesos desde la Municipalidad con las empresas del empresario Huergo, y la Justicia Federal allanó la Municipalidad y casas de sus funcionarios, Saenz quiso distraer la atención y se internó un día en el Sanatorio El Carmen. Yo sigo preguntándome Saenz, dónde están los más de 400 millones? Sabías que ese monto es el equivalente al que recibe la Cooperadora Asistencial para atender a los más necesitados? Así es, se Robaron una Cooperadora Asistencial. Ya son más de 9 meses que los Salteños esperamos que nos cuentes quién se llevó la comida de la gente”.

“Ahora resulta que los afiches dándole la bienvenida al Presidente tampoco los pusiste vos, si sos el principal cómplice de Macri en Salta”.

“Son cómplice porque de los 130 millones que usaron para las represas del campo militar, no gastaron ni 30 y el resto no sabemos dónde está. Son cómplices porque de los 2.000 millones de pesos que te dieron para que la ciudad no se inunde más, no sabemos dónde están ni por qué se sigue inundando tanto la ciudad. Sólo en tema inundaciones se llevaron 5 Cooperadoras Asistenciales más”.

“Hacete cargo de que en tus actos sorteas motos, heladeras y demás cosas que faltan en la Cooperadora.

Hacete cargo de haberle dado plata de la Cooperadora Asistencial a un tipo que estuvo preso por trata, y que trabaja en la campaña con vos.

Hacete cargo del hambre que hay en Salta.

Hacete cargo de Macri, porque vos sos Macri”, finaliza la fortísima respuesta.