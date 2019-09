VIDEO Javier Calamaro se pasó de “copas” y puso incómoda varias veces a Mirtha Legrand

Los ojos brillosos lo delataban. Javier Calamaro se había pasado de copas en la mesa de Mirtha Legrand, que manejar un momento incómodo en su programa. Javier Calamaro, uno de los invitados al ciclo, desafió a la conductora al contradecirla en varios momentos del programa.

El propio músico, que según reconoció “Tomé tres copas de vino”, le molestaron algunas preguntas de la anfitriona. Primero fue cuando Mirtha le preguntó sobre su madre Esther Masel, de 98 años, y la Chiqui quiso saber a qué se dedicaba, algo que le molestó a Calamaro. “¿No la conociste vos? Te hablé de mi mamá alguna vez”, le reprochó Javier. “No me pongas en evidencia que no me acuerdo”, agregó.

Después, Mirtha le consultó sobre la polémica en torno a la autoría del popular tema Color esperanza, disputada entre Diego Torres y Coti Sorokin. “Mirá que ya me tomé unos vinitos y puedo decir la verdad”, disparó el cantante al escuchar la pregunta de la conductora. “Coti es mi amigo. Sacamos una canción juntos”, continuó Calamaro, en un intento por esquivar la respuesta. Pero ante la insistencia de Mirtha, el cantante disparó: “Que plomo, ¿no? Porque tenés que defender la posición de un amigo a costa del detrimento de otra persona que está todo bien, que hay buena onda”.

“Hasta donde yo sé -Diego no me odies-, tengo entendido que la canción es de Coti, pero no estaba ahí cuando la compuso”, completó el artista para salir de la incómoda situación.

Mirtha intentó saber más sobre ese tema, pero no pudo lograr su objetivo. “Bueno, te saco del tema ... no te gusta hablar de esto. “¿Cuál fue el primer tango que cantaste?”, siguió adelanto la figura de El Trece, intentando descomprimir la situación. Pero Calamaro la interrumpió y le preguntó qué estaba tomando. “Agua ... la otra (copa) es de vino blanco. Yo no tomo, solo me mojo los labios”, le respondió la Legrand.

Se pasó de vino Javier Calamaro e. Lo de Mirtha? #Mesaza

Quiere cantar canciones, no le contesta a Mirtha, y habla de lo que quiere jajaja — Angel 💚 (@AngeldebritoOk) September 15, 2019

En ese entonces, el músico aprovechó la situación y propuso un brindis. “Un placer verlos de vuelta. Al que no me brinda le choreo el salero”, señaló, quitándole por unos segundos el control de la situación a Mirtha, que llegó a expresar: “Qué difícil esta mesa!”.

El tema no pasó desapercibido en las redes, “Si algún día voy a lo de Mirtha, voy a hacer lo mismo. Tomar vino y comer”, comentó una usuaria. “Tiene razón. Mirtha se jacta de su buena memoria e info sobre los invitados, pero se equivocó en muchas cosas con Javier”, escribió otra televidente