Desde este sábado, darán el almuerzo los fines de semana en 139 escuelas de la provincia

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología informó que mediante el Plan Alimentario Salteño (PAS) abrirán a partir de este fin de semana y todos los sábados y domingos hasta finalizar el ciclo lectivo, 139 escuelas para brindar almuerzo en zonas vulnerables de la provincia.

El equipo del Ministerio de Educación se comunicó con los directivos de dichas escuelas para organizar el funcionamiento de la actividad con ordenanzas y talleristas del programa de Políticas Socioeducativas.

Como parte de las acciones de emergencia alimentaria del Gobierno de la Provincia, el Ministerio de Educación reforzará los comedores escolares durante los fines de semana.

Se seleccionaron en esta oportunidad 139 escuelas, por estar ubicadas en zonas vulnerables de cada municipio. La acción se llevará adelante a partir de este sábado 21 de setiembre y hasta finalizar el ciclo lectivo.

La inversión es de más de 50 millones de pesos, e incluye a más de 50.000 niños y jóvenes.

Si bien las escuelas están ubicadas en todos los municipios, en Capital, las escuelas beneficiarias son: Martina Silva de Gurruchaga, Juan Francisco de Castro, Dr. Benjamín Dávalos y Avile, Leopoldo Lugones , Santa Lucia, Dr. Augusto Cortazar, Mercedes Lavín, Cesar Fermín Perdiguero, Provincia de Salta Ex N° 96, Independencia Nacional, Teniente Coronel Calixto Gauna Ex N° 504, Submarino A.R.A. Salta Ex N° 879, Alte Guillermo Brown, 25 de Mayo de 1810, Paula Albarracín, Ntra. Sra. de La Asunción, Almirante Cristóbal Colon, Ntra. Sra. del Milagro, Roque Chielli, Bicentenario de La Batalla de Salta, Bicentenario de La Independencia, Nuestra Sra. de Atocha y Gobernador Manuel Sola Ex N° 128.