"Por más que no sea titular, Tevez sigue siendo nuestro líder"

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, remarcó el domingo por la noche, luego de la ajustada victoria por 1 a 0 sobre Estudiantes que catapultó a su equipo a la soledad de la punta de la Superliga, que pese “a no ser titular, Carlos Tevez sigue siendo el líder del plantel”.

“Por más que no haya jugado como titular los dos últimos partidos, con River y hoy, Tevez sigue siendo nuestro líder. Es que aún estando afuera, no se puede, sino que debe seguir siendo líder”, refrendó Alfaro ante una consulta durante la conferencia de prensa.

“Es que acá todos los jugadores están detrás de un objetivo, porque por ejemplo hoy a Agustín Almendra lo puse en reserva y a Brandon Cortez en cuarta, para que tengan rodaje. Acá el que toma las decisiones soy yo, y si me equivoco o no, me hago cargo”, remarcó.

Acto seguido Lechuga describió las razones por las que Tevez es suplente y la pelea por el lugar de madiapunta la tienen tan difícil los cuatro candidatos a ocupar esa posición.



“Acá tengo para el puesto de mediapunta a (Emanuel) Reynoso, (Mauro) Zárate, (Alexis) Mac Allister y Tevez. A Bebelo y el Colorado, por características, a veces los hago jugar en otras posiciones, pero en términos generales los cuatro están para el mismo puesto”, puntualizó.

“Y en cuanto a la forma en que planteo los partidos, después del encuentro con River (0-0) me pegaron por todos lados, pero les dije a los jugadores que mejor que me den a mi y no a ellos. Y si la crítica fue más suave, solamente fue porque no perdimos, pero yo sé porqué planteo como planteo cada partido. Por eso es mejor que el foco de los cuestionamientos sea yo y no mis futbolistas”, enfatizó.

Sobre la rotación constante que realiza aún en un mismo torneo, argumentó que él tiene “la idea de un cierto equipo titular, pero con muchos lesionados como hay ahora, como Zárate, (Eduardo) Salvio y (Ramón) Ábila, es necesario. Los dos primeros ya están entrenando y ojalá puedan estar el sábado contra San Lorenzo”, expresó.