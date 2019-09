Megavelada en el club San Martín

Se hicieron costumbre las veladas de boxeo en el Club San Martín y este viernes no será la excepción. Desde las 22 arrancará la megavelada Revienta la Primavera en el Mes del Boxeador, organizado por el promotor Sergio Calvet y José “Pilo” Yáñez y Darío Córdoba, del GyM Boxing Club. Fiscalizará la Comisión Municipal de Boxeo.

La pelea de fondo, en categoría superwelter, será entre el salteño José “Bam Bam” Balcedo (7-5-3KO-2-) y el cordobés Rodrigo “Potente” Coria (7-5-2).

“Es una pelea bastante importante que me vengo preparando desde hace tiempo, se trabaja de lunes a lunes, se entrena duro, tengo un nuevo equipo y me siento cómodo y estoy seguro que será un gran espectáculo”, sostuvo Balcedo, que tiene a César Flores como entrenador.

En el combate de semifondo se medirán dos campeonas nacionales en los Juegos Evita. La salteña Mara “la Zurda de Oro” Fabián se enfrentará a Aylen “la Monita” Romero, de Catamarca.

En total serán catorce peleas y habrá dos títulos en juego.

En la categoría hasta 56 kilos, Kevin “Apache” Aguirre buscará el título amateur ante Luciano “el Chino” Aguirre, de Chicoana; mientras que la categoría hasta 60 kilos, Nicolás “Huracán“ Monteyano chocará con Matías “el Falucho” Macías. Tanto Aguirre como Monteyano, quieren retirarse campeones del amateurismo de box antes de ingresar al profesionalismo.

En la velada también se dará el lanzamiento del Torneo Salta Tu Ciudad, que se disputarán en todo octubre.

Hoy, a las 11, será la presentación de la velada en Caseros 711 (Casa de Moldes).

El pesaje profesional será mañana, a las 17, en la Comisión Municipal de Box, en Ayacucho 75.

Mientras que el pesaje amateur será el viernes, de 10 a 12, también en la Comisión Municipal de Box.

Las entradas

La venta de entradas continúa hoy en el Gimnasia Boxing Club, ubicado en el pasaje Paraná 35, esquina Caseros 2150. Los precios son los siguiente: $200 las populares y $300 el ring side.