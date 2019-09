VIDEO Susana Giménez le respondió a Claudio Caniggia tras sus fuertes críticas

El escándalo, se sabe, se desató con la presencia de Mariana Nannis en el programa de Susana Giménez el domingo 25 de agosto. La mediática dijo que fue al ciclo de la diva porque quiere “salvar a Claudio Caniggia de la drogadicción y la prostitución”, y contó que en reiteradas oportunidades a lo largo de su matrimonio fue víctima de violencia física y psicológica.

Caniggia se mostró ante las cámaras de televisión recién el domingo 15 de septiembre, cuando brindó una nota a Infama Recargado (América TV). El Pájaro negó sufrir adicciones y se mostró muy duro con Susana y su programa. “Me pareció patético que una producción permita que se digan todas estas cosas sin evidencias, sin mostrar algo y que no le pregunten nada. Fue lamentable. No iría al living de Susana, no me interesa, yo elijo con quién hablar”, manifestó. Y, al ser consultado por un cronista de Pamela a la Tarde si llevará a la Justicia no solo a su esposa, sino también a los encargados del ciclo de la diva, aseguró: “Sí, también voy a accionar”.

Ante el enojo del Pájaro y sus intenciones de demandar a su programa, Susana se comunicó a través de un mensaje de voz con el periodista Carlos Monti, que fue reproducido en Pamela a la Tarde. “Mariana ha venido todos los años al programa, hasta ha hecho sketches ... Esta vez vino y vomitó, hizo una especie de catarsis de su vida, y la verdad que yo no la puedo juzgar y él tampoco”.

En ese sentido, continuó: “Por supuesto que cuando hablan de uno, el otro se siente mal, ¿viste? Pero yo tengo un programa de entretenimientos y entrevistas y ha venido todo tipo de gente. Si (Caniggia) quiere responder, tiene las puertas abiertas, pero, viste, siempre ha sido así el programa. No es con Mariana. Si viene alguien y quiere contar ...”.

“Nunca voy a obligar a nadie, por supuesto. Yo no le voy a contestar (a Caniggia), no quiero entrar en un lío porque no vale la pena. Entiendo que debe estar mal porque estará pasando un mal momento, qué sé yo. Pero no me voy a meter, no quiero. El chusmerío me mata, Carlos. No lo soporto”, finalizó su mensaje.

Si bien no se había dirigido directamente a Caniggia, Susana ya se había manifestado sobre las declaraciones de Nannis. “Jamás pensé que ella sufría tanto y que era tan infeliz”, dijo. Y cuando le preguntaron si a raíz de todo lo que contó la mediática cambió su opinión respecto del ex futbolista, respondió: “No lo conozco, pero por supuesto que cambió”.