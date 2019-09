Violencia de género: El periodista Guillermo Pardini fue desvinculado donde trabajaba

El periodista de espectáculo quedó afuera de los programas en los que participaba, Ahora Continental, y Confrontados en Canal 9. La Justicia lo sentenció a seis meses de prisión en suspenso tras comprobar que atacó a su ex pareja.

“Guillermo Pardini ya no forma más parte del equipo”, dijo Mariana Verón, que reemplaza por estos días a Dominique Metzger en la conducción de Ahora Continental, para referirse a la salida del periodista de espectáculos del ciclo matinal de la histórica radio.

Esto sucede días después que que se confirmara a Pardini la condena a seis meses de prisión en suspenso del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 por golpear a su expareja en el año 2015. La misma decisión tomaron los productores de Confrontados, el ciclo que conducen Carla Conte y Rodrigo Lussich en Canal 9 donde Pardini era uno de los panelistas.

Según manifestó el propio Pardini al diario Clarín, “solo puedo decir que las decisiones con las empresas fueron tomadas de común acuerdo hasta que se resuelvan todas las instancias de la situación judicial. Creímos que era lo más conveniente por el respeto que el tema requiere”.

Todo sucedió en octubre de 2015

Guillermo Pardini fue condenado por golpear en octubre de 2015 a quien fuera su pareja de ese momento. El delito que le atribuyeron fue el de “lesiones leves dolosas agravadas (por el vínculo)” y como pruebas, el Tribunal no solo tomó el relato de la víctima, sino también el de un amigo de la mujer, y el de un vecino que “escuchó varios gritos desde el departamento”.

En el expediente también figura una nota manuscrita de Pardini en la que se manifiesta arrepentido: “No es algo de lo que me sienta orgulloso. Eso no soy yo y no lo quiero en mi vida”.

De acuerdo al testimonio de su ex, el periodista la tomó violentamente del brazo, la sacudió y golpeó en el rostro con la mano abierta unas cinco o seis veces. Después, la arrojó al suelo y continuó golpeándola. Entonces, ella fue hasta el baño pero él la siguió, la tomó nuevamente del brazo, la metió en la bañera y abrió la canilla.