Concientizan sobre la violencia de género

Cómo presentar la noticia de un femicidio, qué datos evitar, cómo generar conciencia sobre los derechos de las mujeres o qué información incluir para orientar a quienes necesitan hacer una denuncia son algunas de las bases para comunicar con perspectiva de género desde los medios. Periodistas, funcionarios y referentes de Naciones Unidas acordaron ayer trabajar para una cobertura responsable de la violencia machista en Salta, una de las provincias que lideró los índices de mujeres asesinadas en los últimos años.

En el Polo Integral de las Mujeres, trabajadores de medios gráficos, radiales y televisivos, junto a referentes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Unión Europea y Naciones Unidas firmaron ayer a la mañana el "Compromiso Spotlight" por una comunicación respetuosa de los derechos de niñas y mujeres.

"Lo que tenemos que hacer, en el corto plazo, es informar de una manera respetuosa. Los femicidios no son un show, no son un espectáculo. Estamos hablando de mujeres que han sido asesinadas. No importan los detalles. No hay que contar el horror, mostrar fotos escabrosas o robar imágenes personales que se habían tomado en otro contexto para ilustrar", señaló durante el encuentro Mariana Iglesias, editora de género del diario Clarín.

Iglesias fue invitada para intercambiar experiencias con comunicadores de Salta, como parte de la iniciativa "Spotlight" contra la violencia de género.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, agradeció a los que se sumaron a la iniciativa y definió que representa otra arista en el trabajo que se realiza en la provincia para la prevención y erradicación de la violencia de género.

Argentina fue elegida para desarrollar la Iniciativa Spotlight con apoyo de Naciones Unidas. Salta, Jujuy y Buenos Aires reciben recursos internacionales para trabajar en la capacitación y la prevención.

Fortalecer la respuesta de los actores involucrados, promover la igualdad, acompañar el desarrollo y la mejora de servicios y reforzar sistemas de información son algunos de los objetivos del programa.

Doretta Di Marco, especialista del programa del Fondo de Población de Naciones Unidas y Rosaura Gareca, subsecretaria de Políticas de Género, destacaron ayer la necesidad de fortalecer alianza con los referentes de los medios de comunicación porque son formadores de opinión.

Taller en el Polo Integral

Hoy se dará una capacitación destinada a periodistas y personal de medios de comunicación sobre cómo informar acerca de la violencia de género. El taller será en el Polo Integral de las Mujeres (República de Siria 611) en dos horarios: de 10 a 12 y de 14 a 16.

Las charlas estarán a cargo de Silvia Molina, periodista diplomada en Derechos Humanos de la Mujer y consultora en comunicación inclusiva y de género para la OEA, autora del manual “Noticias que salvan vidas” y coordinadora en Argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.