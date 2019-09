Sáenz pide que Estrada ratifique dichos en su contra

Cuando faltan poco menos de 20 días para las elecciones primarias provinciales, el clima de la campaña está al rojo vivo. El lunes quedó marcado por el cruce que hubo entre Gustavo Sáenz y Emiliano Estrada en las redes sociales.

Ayer, cuando se esperaba que bajaran un poco el tono, el que optó por salir a hablar fue el intendente capitalino, quien señaló a FM Aries que enviará una carta documento al exministro de Economía para que ratifique las denuncias que había realizado en su contra en una publicación en Facebook.

"Muchos me dijeron que no le dé importancia, que es un chico (por Estrada) que recién llega a la política y que no tiene experiencia. Pero yo no lo voy a dejar pasar, estas cosas me importan más que la política. Yo me hubiese solidarizado con él si esto le ocurría", sostuvo el candidato a gobernador. A todo esto, Emiliano Estrada, quien es candidato a vicegobernador de Sergio "Oso" Leavy, optó ayer por el silencio.

"Lo que más me dolió fue la falta de sensibilidad. En ningún momento me dijo que lamentaba la agresión, porque a mi hermano casi lo matan", resaltó Sáenz.

La agresión

Sucede que el propio intendente denunció el domingo por la noche que un grupo de pegatineros golpeó a uno de sus hermanos. En esa publicación, en Facebook, apuntó a personas allegadas al Frente de Todos. Luego de esto vino la respuesta de Estrada.

Sobre la agresión, la fiscal Gabriela Buabse ordenó ayer una inspección ocular en el lugar donde habrían violentado los pegatineros a un hermano del intendente y su amigo.

La inspección se hizo en el marco de una investigación originada como "notitia criminis", ya que hasta el lunes por la noche no se había conocido la radicación de una denuncia formal.