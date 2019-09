Salta será sede del Foro Argentino de Bicicletas

Puede ser un gusto, en muchas ocasiones una necesidad y en otras un placer. Andar en bicicleta es para muchos en la actualidad una forma de hacer ejercicios y para otros una forma de trasladarse a sus trabajos. Hace menos de dos décadas, Salta no tenía el parque automotor que se observa en la actualidad y quienes se movilizaban en bicicleta no tenía demasiadas dificultades. Las arterias y avenidas principales de ingreso al centro de la ciudad no estaban atestadas de vehículos ni colectivos de gran porte. En algunas zonas, las ciclovías estaban claramente demarcadas y no se sumaban a la arterias principales. También se contaba con varios estacionamientos de bicicletas.

Pero ahora, la realidad es otra. En algunas zonas de la ciudad las ciclovías solo están delimitadas por sectores, no hay estacionamientos para bicis ni públicos ni privados seguros, y la legislación que exige a los automovilistas manejar 1,5 metros alejado del ciclista es casi imposible de cumplir o poco se exige. En este mundo de automóviles es que los ciclistas siguen luchando por su espacio. Y esta lucha es a nivel nacional.

Desde hace tres años se realiza el Foro Argentino de Bicicletas. En 2018, el Foro se concretó en Santa Rosa, La Pampa. En aquel momento, la agrupación Bicibles postuló a Salta para ser la nueva sede. Entre los valores a favor de una votación positiva para Salta estuvo el análisis del trabajo activo por la revalorización del uso de la bicicleta y además, porque los dos anteriores se habían desarrollado en la zona centro y sur del país.

El Foro trabajará entre el 19 y 20 de septiembre sobre cuatro ejes temáticos entre los que están los movimientos sociales a favor de la bicicleta; el arbolado urbano que es uno de los pilares fundamentales al momento de usar la bicicleta teniendo en cuenta el calentamiento global; la automovilidad que hace referencia a cómo las ciudades están pensadas para autos; y por último se analizará la ciudadanía invisible. Se trata de aquellas personas que no son tomadas en cuenta a la hora de la planificación de una ciudad como adultos mayores, barrios de la periferia y género.

Los expositores son miembros de distintas organizaciones sociales y además profesionales dedicados a estas temáticas. Entre ellos estará Lake Sagaris, reconocida experta en planeamiento urbano, transporte inclusivo y planificación participativa, entre otros profesionales que traen sus experiencias de Santiago de Chile y de Medellín. El foro también contará con la presencia de miembros del Gobierno nacional, provincial y municipal. Entre ellos llegan delegados del gobierno de Neuquén para expresar sus experiencias.

Desde la organización reiteraron que el encuentro está dirigido a todos aquellos que tengan interés. No tendrá costo pero se solicita que se inscriban a través de la web en la página oficial del III Foro Argentino de la Bicicleta.